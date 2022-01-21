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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرشح أول امرأة مسلمة لمنصب قضائي فيدرالي في تاريخ أمريكا

نصرت جاهان تشودري
نصرت جاهان تشودري

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيدة نصرت جاهان تشودري لتولي منصب قاض في المحكمة الجنائية بولاية نيويورك، لتصبح أول امرأة مسلمة ترشح لمنصب قاض فيدرالي، في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشودري (45 عاما) من أصل بنجلاديشي، وهاجر والداها، نفيسة شودري، والدكتور نورير شودري، إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها.

كانت والدتها منسقة الخدمات الغذائية في المدارس الإعدادية في نورثبروك بولاية إلينوي والمناطق المحيطة بها، أما والدها فشغل منصب رئيس قسم الأعصاب في مستشفى St Mary's of Nazareth في شيكاغو، وأستاذا في علم الأعصاب بجامعة إلينوي في شيكاغو. وتزوجت نصرت جاهان تشودري من مايكل إيرلي، وهو مصمم غرافيكي، في عام 2012.

وتخرجت نصرت تشودري، من جامعة كولومبيا وجامعة برينستون وكلية الحقوق بجامعة ييل، وهي المديرة القانونية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي، وعملت سابقا في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك، وستكون ثاني قاض فيدرالي مسلم، بعد أن أكد مجلس الشيوخ تنصيب مرشح بايدن، زاهد قريشي، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي في يونيو الماضي.

وبرز اسم تشودري الصيف الماضي باعتبارها الاختيار الأول بين القضاة المسلمين الأمريكيين المؤهلين للترشيح لأحد المناصب الشاغرة في المحاكم الفيدرالية في نيويورك.

وحظيت تشودري بدعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.

وجاء ترشيح تشودري ضمن مجموعة تضم امرأتين من أصول إفريقية، وأخرى من أصول تايوانية، وأخرى من أصول آسيوية، وأخرى لاتينية، ومرشحا واحدا من أصل أمريكي وآسيوي ولاتيني وآخر أبيض.

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