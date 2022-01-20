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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الابيض: بايدن كان واضحا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا فيما يخص غزو روسيا للأراضي الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن  كان واضحا في أن اختراق أي قوات روسية للحدود الأوكرانية سيعتبر اجتياحا.

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وكان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعتبر أي تحرك للقوات الروسية داخل أوكرانيا غزوًا.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة “رويترز” إنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أي تحرك للقوات المسلحة الروسية إلى داخل أوكرانيا سيعتبر غزوا.

وأضاف بايدن أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا في حال الغزو وأن الولايات المتحدة أعدت عقوبات واسعة النطاق لفرضها على موسكو في حال حدوث ذلك.

وقالت الدول الغربية إنها تساورها المخاوف من أن روسيا تخطط لهجوم على أوكرانيا، بعد ثماني سنوات تقريبا من سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود قرب حدود أوكرانيا في الشهور الأخيرة.

وتنفي روسيا عزمها مهاجمة أوكرانيا، لكنها تقول إن بإمكانها اللجوء لإجراء عسكري غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب، من بينها وعد من حلف الناتو بعدم السماح بانضمام أوكرانيا إليه.

الولايات المتحدة البيت الأبيض الرئيس الأمريكي شبه جزيرة القرم غزو اوكرانيا

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