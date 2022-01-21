جنرال موتورز تطرح قطع غيار سياراتها للشراء أونلاين

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن سياسة جديدة للتعامل المباشر مع العملاء دون الحاجة لوسيط تجاري وذلك من خلال إتاحة قطع غيار سياراتها متاحة للشراء أونلاين.

وفقا لموقع "مار آند درايفر" المتخصص في السيارات، الشركة الأمريكية لن تطرح قطع الغيار من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بتجارة السيارات المستعملة وهو موقع carbravo المتوقع أن يبدأ عمله قريبا، بل سيكون من خلال موقعها الرسمي التقليدي، تمت إضافة كتالوج متنوع من المنتجات به أكثر من 45 ألف قطعة غيار أصلية إلى موقع الويب الخاص بها.

إتاحة المنتجات للشراء عبر الإنترنت بدأتها جنرال موتورز في سنة 2015 ومن خلال هذه الخدمة أتاحت أكثر من 5 آلاف اكسسوار للطرز المختلفة للعلامة التجارية مثل شيفروليه و كاديلاك و جي ام سي و بويك.

تزعم جنرال موتورز أن الشراء عبر موقعها الرسمي لها فائدتين رئيسيتين، ليس من بينهما التوفير في سعر المنتج كما هو متوقع، بل الفائدة الحقيقة تكمن في شراء قطع اصلية من المورد الرسمي وبالتالي تصمن جودتها وتوافقها مع السيارة، كما أنها توفر خدمة توصيل المنتجات للمنزل، كما سيشارك أكثر من 800 من وكلاء جنرال موتورز في هذه التجارة الإلكترونية، وقالت جنرال موتورز إنها تتوقع أن تصبح المبيعات عبر الإنترنت للأجزاء والملحقات سوقًا بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2030.

إتاحة كل قطع الغيار للشراء أونلاين بدلا من الذهاب لأقرب وكيل رسمي يعد خطة تمهيدية لكنها رئيسية في مشروع التحول الرقمي الكامل لجنرال موتورز يمكنك أن ترى تلميحات لخطة جنرال موتورز الشاملة، تعمل جنرال موتورز على توسيع فائدة متجرها الرقمي، وهو المكان الذي تخطط فيه شركة صناعة السيارات لبيع البرمجيات الرقمية التي يتم تسليمها عبر الهواء والاشتراكات من خلال واجهة متجر رقمية موحدة لجميع الطرز.

بمعنى آخر إتاحة قطه الغيار خطوة أولية في مشروع التجارة الإلكترونية المتكاملة التي ستضم تحديثات عبر الهواء لزيادة القدرة الحصانية وإضافية مزايا مساعدة السائق والأمان الإضافية في مقابل مالي يدفعه المالك.