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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنيدي يرد على اتهام أحمد آدم له بسرقة أفيش فيلمه بطريقة كوميدية| نوستالجيا

محمد هنيدي
محمد هنيدي

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا في لقاء تليفزيوني قديم والمُذاع على فضائية دريم من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف خلال حواره عن السبب وراء خلافه مع الفنان أحمد آدم .
 

وقال محمد هنيدي: "الفنان أو بطل العمل مبيكنش ليه يد في مسألة توزيع الأفلام على السينمات أو تحديد عدد الصالات الي الفيلم بيتعرض فيها لأن دي مسئولية الموزيعين وده شغلهم وأن لو حد له يد ما ممكن ياخد السينمات كلها لصالحه طول السنة".
 

وأجاب محمد هنيدي عن سؤال: "هل نزول أفلامك في عدد كبير من السينمات أدى لحدوث شرخ في علافتك مع زملاءك الفنانين من نفس الجيل؟، قائلَا :" أنا وزمايلي الفنانين اتفقنا منعرضش علاقتنا للمسألة دي يعني انا عمري ما كلمت علاء في سينما ولا أحمد وأشرف .. ملناش دعوة بالموضوع ده في ناس هما المسئزولين عن الموضوع ده ".
 
وتابع "هنيدي" عن اتهام أحمد آدم له بسرقة أفيش فيلمه :" احنا لحد دلوقتي مشوفناش أفيش لأحمد عشان يتسرق .. وبعد كده اكتشفت أن العدسة الي صورنا بيها الاستاذ عادل مبارز صور محمد فؤاد بيها وصور أحمد بيها "، معقبًا :" من حق أي حد أن يتصور بالعدسة دي وأنا حقيقي لو كنت شوفت الصورة عند الاستاذ عادل مبارز مكنتش هتصورها وأحمد مفهمش كده ".
 
واستطرد:" أنا لما اتسألت من الصحافة قلت مش هرد وهروحله البيت أفهم ايه الموضوع "، مردفًا :" كل اللبس الي حصل بسبب العدسة الي اتصورنا بيها وبعدين هسرق ليه ما الصور كتير وفكرة فيلمه غير فكرة فيلمي ".

محمد هنيدى يرد على اتهام "أحمد ادم" له بسرقة الأفكار والإفيهات منه - YouTube

محمد هنيدي هنيدي احمد ادم محمود سعد اخبار توك شو

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