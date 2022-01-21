كفاية حرام عليكم .. مؤمن زكريا يوجه رسالة غاضبة برفقة الخطيب |شاهد

نشر مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مطمئنًا الجماهير على حالته الصحية في الفترة الحالية، بعد الشائعات التي طاردته في الأيام الأخيرة.

أعلن مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التقدم ببلاغ ضد بعض الصفحات التي تحمل اسمه وتنشر تصريحات باسمه.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صورا من الصفحات غير الرسمية التي تنتحل شخصيته، وعلق عليها قائلا: “دي مش صفحتي وهعمل بلاغ كفاية بقى حرام عليكم”.

ويتواجد مؤمن زكريا حاليا في إنجلترا من أجل تلقي العلاج عقب اصابته بمرض نادر