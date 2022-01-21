عاجل
مدرسة في الفن.. لطيفة تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة.. عصام الحضري ينعى والد محمد زيدان نشرة أخبار العالم.. الجيش المصري يتقدم في ترتيب الأقوى عالميا.. الصحة العالمية تحذر من سلالات أخطر من أوميكرون.. وإثيوبيا تعلن مرحلة ثانية من الحرب ضد قوات تيجراي نوال الزغبي تكشف سبب عدم تفكيرها في الزواج.. فيديو موجز الاقتصاد: نقل 87 جهة حكومية بالكامل إلى العاصمة الإدارية.. وحوافز للموظفين المنتقلين .. كل ما تريد معرفته عن تصدير الغاز المصري إلى لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بيعمل من الفسيخ شربات.. سيد النحاس يتحدى الشيخوخة بالفن .. يبدع فى تحويل المخلفات إلى تحف .. ويناشد الرئيس السيسي توفير شقة سكنية له

سيد النحاس
سيد النحاس
  •  سيد النحاس فنان يبدع في تحويل المخلفات لقطع فنيه في قنا
  • يصنع نماذج فنية لسيارات نقل ثقيل باحترافية شديدة
  • وزير النقل السابق انبهر بأعماله ومحافظ قنا السابق أصر على اقتناء إحداها
  • يناشد الرئيس السيسي بتوفير شقة للعيش فيها 

 

حينما تقع عيناك على مشغولاته وتحفه الفنيه أمام منزله لن تتوقع أبدا أنها من صنع رجل تخطى عامه الثمانين، ستظن أنها من صنع شاب ماهر في ريعان حياته.

هنا في وسط مدينة قوص جنوب محافظة قنا، العم سيد النحاس الرجل كما يلقبه أبناء المنطقة الثمانيني الذي يتحدى الشيخوخة بالفن، قرر منذ عقود  استثمار مخلفات الصفيح وتحويلها لأشكال وتحف فنية تضاهى و تفوق أرقى المنتجات التى تباع فى محلات الهدايا .

يبدع العم سيد النحاس،  فى مشغولات عالم السيارات و خاصة النقل الثقيل نظرا لأنه عمل لسنوات طويلة سائقاً على معظم المعدات الثقيلة قبل أن يحال إلى المعاش ، كما ينفذ  مشغولات  أخرى لطيور وفوانيس رمضان . 

العم سيد وجه فنه وابتكاراته لصنع نماذج فنية لسيارات نقل ثقيل ، باحترافية شديدة لم يغفل فيها التفاصيل الداخلية لكابينة القيادة أو عجلات السيارة،  متقنا لألوان الصفائح القديمة لكى يظهر الشكل المطلوب بألوان متناسقة.

بداية عم سيد النحاس، فى تحويل مخلفات الصفائح إلى تحف ، كانت بالتوازى مع صنع " صوانى الكعك" التى يتزايد طلبها خلال فترة الأعياد، لكى توفر له عائد مادى يعينه على مواجهة أعباء المعيشة ومتطلباتها اليومية ، التى رغم ضيقها وضعف عائدها ، إلا أنه يرفض بشدة أن يبيع نماذج السيارات للأطفال ، مهما كان الثمن.

يشكف العم سيد سر عدم التنازل أو بيع هذه التحف للأطفال حتى لا يضعون فيها التراب وحباً فى فنه ومنتجاته التى عانى بشدة حتى يخرجها بشكلها الأخير.

سيد عباس محمد النحاس 80 عاماً ، قال في لقاء خاص لـ صدى البلد إنه كان يعمل سائق نقل ثقيل فى القطاع العام ، وبعد إحالته للمعاش عمل لفى القطاع الخاص منها العربات الجديدة والقديمة ، وخلال هذه الفترة كان يستثمر وجود الأدوات التى كان يعمل بها والده فى صناعة " الصوانى" و يحول مخلفات الصفيح إلى أشكال مختلفة".

وتابع :"  لكن فترة الازدهار الحقيقية حدثت بعد بلوغى سن المعاش ، حيث قررت أن استثمر وقتى فى عمل مفيد ونافع يوفر لى احتياجاتي اليومية".

وعن مورد العم سيد ، قال :  أشترى الصفائح القديمة من محلات الجبن والسوبر ماركت بمقابل مادى بسيط ، بدلا من إلقائها فى الشوارع ، و أتولى بعد ذلك تحويلها إلى عمل مفيد وتحفة فنيه يمكن اقتنائها، لكننى تأثرت بشدة بعملى فى مجال قيادة السيارات الثقيلة ، وركزت فى معظم أعمالى على تنفيذ مجسمات لسيارات نقل ثقيل بمختلف أنواعها وماركاتها ، لمعرفتى بأدق تفاصيل هذه السيارات.

ورغم تقدمه في السن إلا انه حريص على إتمام  التحف بدقة ومهارة فائقة ، كما تعود على ذلك فى عمله كما يقول ، وهو ما أبهر الكثير من المشاهدين لهذه المنتجات ، من أبرزهم وزير النقل السابق خلال زيارته لمدينة قوص منذ سنوات، وكذلك محافظ  قنا السابق اللواء عبدالحميد الهجان ، الذى أصر على اقتناء إحدى السيارات.

النحاس بجانب أعماله الفنيه من النقل الثقيل إلا أنه يصنع أشكال عديدة من الصفيح بجانب الأشكال الفنية التى يعتبرها هواية،  منها ألعاب الأطفال والحصالة وأقماع الخبز والصوانى ، بجانب ما يطلبه الزبائن.

أعرب العم سيد النحاس عن أمله أن يشمله الرئيس السيسى بعين العطف والرعاية حتى يستكمل رسالته فى الحياة آمناً كريماً ، بتوفير سكن يأويه فى هذا العمر بدلاً من هذا السكن غير الآدمى، والذى تشققت جدرانه ويكاد أن ينهار فوق رؤوس ساكنيه ، وتحقيق وعد رئيس المدينة السابق بتوفير شقة سكنيه .

النحاس قنا العم سيد النحاس الرئيس السيسي مدينة قوص

موضوعات متعلقة

صحة قنا توقع الكشف الطبي على 1023 حالة خلال قافلة طبية بحاجر الدهسة

ضمن مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية.. المحافظ يتابع قريتىّ أبوحزام وحمرا دوم

ترشيحاتنا

برعاية الرئيس السيسي..سيوة تستعد للمهرجان الدولي للتمور غدا| فيديو

استنوا لما يتغلبوا وحفلوا عليهم.. رسالة نارية من عمرو أديب للمهاجمين لمنتخب مصر| فيديو

بعد انتقاد منى زكي .. هند سعيد صالح تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل إلى 4 سنوات.. صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

انطفاء كشافات ملعب مباراة واتفورد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

وزير التعليم: لا صحة لـ منع التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

عبداللاه: أبلغت صفوت الشريف بنية "لجنة السياسات" تزوير انتخابات 2010

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

عودة نجمة شهيرة من الموت بعد إصابتها بسرطان الأمعاء| فيديو

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ