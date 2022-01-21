بيعمل من الفسيخ شربات.. سيد النحاس يتحدى الشيخوخة بالفن .. يبدع فى تحويل المخلفات إلى تحف .. ويناشد الرئيس السيسي توفير شقة سكنية له

سيد النحاس فنان يبدع في تحويل المخلفات لقطع فنيه في قنا

يصنع نماذج فنية لسيارات نقل ثقيل باحترافية شديدة

وزير النقل السابق انبهر بأعماله ومحافظ قنا السابق أصر على اقتناء إحداها

يناشد الرئيس السيسي بتوفير شقة للعيش فيها

حينما تقع عيناك على مشغولاته وتحفه الفنيه أمام منزله لن تتوقع أبدا أنها من صنع رجل تخطى عامه الثمانين، ستظن أنها من صنع شاب ماهر في ريعان حياته.

هنا في وسط مدينة قوص جنوب محافظة قنا، العم سيد النحاس الرجل كما يلقبه أبناء المنطقة الثمانيني الذي يتحدى الشيخوخة بالفن، قرر منذ عقود استثمار مخلفات الصفيح وتحويلها لأشكال وتحف فنية تضاهى و تفوق أرقى المنتجات التى تباع فى محلات الهدايا .

يبدع العم سيد النحاس، فى مشغولات عالم السيارات و خاصة النقل الثقيل نظرا لأنه عمل لسنوات طويلة سائقاً على معظم المعدات الثقيلة قبل أن يحال إلى المعاش ، كما ينفذ مشغولات أخرى لطيور وفوانيس رمضان .

العم سيد وجه فنه وابتكاراته لصنع نماذج فنية لسيارات نقل ثقيل ، باحترافية شديدة لم يغفل فيها التفاصيل الداخلية لكابينة القيادة أو عجلات السيارة، متقنا لألوان الصفائح القديمة لكى يظهر الشكل المطلوب بألوان متناسقة.

بداية عم سيد النحاس، فى تحويل مخلفات الصفائح إلى تحف ، كانت بالتوازى مع صنع " صوانى الكعك" التى يتزايد طلبها خلال فترة الأعياد، لكى توفر له عائد مادى يعينه على مواجهة أعباء المعيشة ومتطلباتها اليومية ، التى رغم ضيقها وضعف عائدها ، إلا أنه يرفض بشدة أن يبيع نماذج السيارات للأطفال ، مهما كان الثمن.

يشكف العم سيد سر عدم التنازل أو بيع هذه التحف للأطفال حتى لا يضعون فيها التراب وحباً فى فنه ومنتجاته التى عانى بشدة حتى يخرجها بشكلها الأخير.

سيد عباس محمد النحاس 80 عاماً ، قال في لقاء خاص لـ صدى البلد إنه كان يعمل سائق نقل ثقيل فى القطاع العام ، وبعد إحالته للمعاش عمل لفى القطاع الخاص منها العربات الجديدة والقديمة ، وخلال هذه الفترة كان يستثمر وجود الأدوات التى كان يعمل بها والده فى صناعة " الصوانى" و يحول مخلفات الصفيح إلى أشكال مختلفة".

وتابع :" لكن فترة الازدهار الحقيقية حدثت بعد بلوغى سن المعاش ، حيث قررت أن استثمر وقتى فى عمل مفيد ونافع يوفر لى احتياجاتي اليومية".

وعن مورد العم سيد ، قال : أشترى الصفائح القديمة من محلات الجبن والسوبر ماركت بمقابل مادى بسيط ، بدلا من إلقائها فى الشوارع ، و أتولى بعد ذلك تحويلها إلى عمل مفيد وتحفة فنيه يمكن اقتنائها، لكننى تأثرت بشدة بعملى فى مجال قيادة السيارات الثقيلة ، وركزت فى معظم أعمالى على تنفيذ مجسمات لسيارات نقل ثقيل بمختلف أنواعها وماركاتها ، لمعرفتى بأدق تفاصيل هذه السيارات.

ورغم تقدمه في السن إلا انه حريص على إتمام التحف بدقة ومهارة فائقة ، كما تعود على ذلك فى عمله كما يقول ، وهو ما أبهر الكثير من المشاهدين لهذه المنتجات ، من أبرزهم وزير النقل السابق خلال زيارته لمدينة قوص منذ سنوات، وكذلك محافظ قنا السابق اللواء عبدالحميد الهجان ، الذى أصر على اقتناء إحدى السيارات.

النحاس بجانب أعماله الفنيه من النقل الثقيل إلا أنه يصنع أشكال عديدة من الصفيح بجانب الأشكال الفنية التى يعتبرها هواية، منها ألعاب الأطفال والحصالة وأقماع الخبز والصوانى ، بجانب ما يطلبه الزبائن.

أعرب العم سيد النحاس عن أمله أن يشمله الرئيس السيسى بعين العطف والرعاية حتى يستكمل رسالته فى الحياة آمناً كريماً ، بتوفير سكن يأويه فى هذا العمر بدلاً من هذا السكن غير الآدمى، والذى تشققت جدرانه ويكاد أن ينهار فوق رؤوس ساكنيه ، وتحقيق وعد رئيس المدينة السابق بتوفير شقة سكنيه .