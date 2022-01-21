القصة الكاملة لـ تطبيق "الرمال البيضاء".. أحدث خدع النصب الإلكتروني في مصر

الرمال البيضاء أو الوايت ساندز white sands، هو موقع إلكتروني جديد تصدر مؤشرات البحث عبر محرك جوجل في مصر خلال الأسابيع الماضية، كونه منصة لربح الأموال عبر الإنترنت، ولكن في حقيقة الأمر أن التطبيق الذي أثار ضجة كبيرة في عالم الربح من الإنترنت ما هو إلا خدعة جديدة للنصب على المستخدمين من أجل الحصول علي المال.

ما هو تطبيق الرمال البيضاء؟



كشفت بعض التقارير أن تطبيق الرمال البيضاء أو الوايت ساندز الذي تم إطلاقه خلال الشهرين الماضين، هو برنامج تم الترويج له التي تساعد على ربح المال بسهولة عبر الإنترنت، عن طريق تنفيذ بعض المهام البسيطة مثل: مشاهدة الفيديو أو الاشتراك في القنوات أو الإعجاب بالمنشورات أو متابعة الأشخاص والصفحات عبر موقعى يوتيوب وفيسبوك.

ويعد "white sands"، هو برنامج إلكتروني طورته شركة Omnicom وهي عبارة عن مجموعة أمريكية عالمية مترابطة من شركات الإعلام والتسويق، المختصة بعرض مجموعة من المنتجات مع بعض من أكتر البراندات المشهورة والناجحة في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

شروط الاشتراك بتطبيق الوايت ساندز

ويوفر تطبيق الوايت ساندز مجموعة من الباقات المختلفة، يمكن لمستخدمي التطبيق ربح الأموال عبر الإنترنت، تبدأ بمنح المستخدم الجديد للنسخة المجانية 10 جنيهات، من أجل تسجيل الدخول للخدمة ثم يحصل المستخدم على المزيد من الأموال بمجرد إتمام 5 مهمات بشكل يومي، وفي حال إنهاء مهمة واحدة فقط يمنح التطبيق المستخدم جنيه واحد فقط.

ويمكن للمستخدم عبر النسخة المجانية لتطبيق الرمال البيضاء الحصول على إجمالي أرباح تبلغ 30 جنيه، يمكنه سحبهم عبر خدمات الدفع الالكترونية "كاش" التابعة لشركات المحمول الكبرى في مصر، وللاستمرار في جني الأرباح يتيح لك "white sands" الاشتراك في الباقات السنوية، تبلغ تكلفة الاشتراك في الباقة الأولى vip1، حوالى 300 جنيه في السنة، تمنح المشترك أرباح سنوية تصل إلى 3744 جنيه.

ويتيح تطبيق "white sands"، سبعة باقات سنوية تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه مصري، يمنح المستوى الأخير المستخدم 165 مهمة يوميا تحقق للمستخدم أرباح سنوية تزيد عن 95 ألف جنيه مصري.

باقات وأرباح تطبيق white sands

الرمال البيضاء White Sands موقع نصب واحتيال

انتشر تطبيق الرمال البيضاء في مصر منتصف شهر أكتوبر 2021، وقاما بعض المؤثرين بالترويج للتطبيق الجديد عبر مجموعة فيديوهات تشرح كيفية الربح من التطبيق للمستخدمين، والتي ترتكز على طريقتين الأولى نظام الشجرة العمودي يحصل فيها المستخدم على 15% من قيمة اشتراك كل عضو جديد، بالإضافة إلى 5% من قيمة اشتراك المشتركين الباقين، والثانية عبر إتمام المهمات اليومية.

وخلال شهرين فقط تمكن تطبيق "الرمال البيضاء"، من ضم 6 ملايين مشترك، حيث تتراوح قيمة الأموال التي جمعها مديري التطبيق من اشتراكات المستخدمين ما بين 3 و5 مليار جنيه مصر، ومع بداية عام 2022، توقف سحب الأرباح في الموقع، وقام المشرفين على التطبيق بالنصب على المستخدمين وتحويل الملايين من الجنيهات التي تمت سرقتها من الضحايا إلى عملات رقمية مشفرة وتهريبها للخارج، والذين تم خداعهم بوهم الثراء السريع، بعد أن اشتركوا بمبالغ مالية كبيرة أملا في تحقيق ربح سريع عبر الإنترنت ولكم أمالهم بائت بالفشل.