تجديد حبس عصابة سرقة الشقق بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة للسرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالقاهرة.

كانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة للسرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالقاهرة.

أمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) قررت بأنها حال تواجدها بمسكنها شاهدت بعض الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة مسكنها فاستغاثت بالجيران ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) مستخدمين فى ذلك سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- جهاز لاب توب "مجهول المصدر").

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء ارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع وجهاز الكمبيوتر من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وأضافا بتصريفهما للمسروقات المستولى عليها لدى 3 عملاء "سيئ النية" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها.

باستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.