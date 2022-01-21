تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل إلى 4 سنوات.. صور

قدمت شركة تويوتا اليابانية اعتذاراً عبر موقعها الرسمي بسبب قوائم الانتظار الطويلة على سيارة تويوتا لاند كروزر والتي تصل الى 4 سنوات كاملة، يأتي ذلك بعد النجاح الهائل لسيارة الدفع الرباعي الجديدة منذ انطلاقها في الأسواق العالمية والمحلية.

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل الى 4 سنوات

جاء نص اعتذار تويوتا للعملاء "شكرًا جزيلاً لك على التفكير في شراء سياراتنا وطلبها، لقد لقيت لاند كروزر استقبالاً جيداً في اليابان وحول العالم نعتذر بصدق أن تسليم لاند كروزر سيستغرق وقتاً طويلاً لك بعد تقديم الطلب، ونحن نعتذر بصدق عن هذا.

وتابعت الشركة "إذا قمت بتقديم طلب الآن، فقد يصل وقت التسليم إلى 4 سنوات، سنبذل قصارى جهدنا لتقصير وقت التسليم لعملائنا، نحن نقدر تفهمك لهذا الأمر."

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل الى 4 سنوات

يذكر ان تويوتا في غضون شهرين فقط من إطلاق لاند كروزر الجديدة بالفعل أن هناك طلباً كبيرًا لدرجة أن أوقات الانتظار ستكون حوالي عام منذ ذلك الحين، ولكن على ما يبدو فإن المزيد من الناس قد أعربوا عن اهتمامهم بسيارة الدفع الرباعي الجديدة.

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل الى 4 سنوات

لن تصل سيارة لاند كروزر الجديدة إلى أمريكا ولا يبدو أن لدى الشركة حافزاً كبيراً لتغيير هذا القرار، ومع ذلك ستطرح لكزس LX للبيع في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2022، وتبدأ الأسعار في أمريكا لسيارة ليكزس LX 600 موديل 2022 من 88.245 دولاراً، وجاء طراز F Sport Handling المخصص للسير على الطرق الوعرة مقابل 102.845 دولاراً.

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل الى 4 سنوات

يذكر ان سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 تأتي بمنظومة دفع رباعية تعتمد على زوج من المحركات، الأول هو محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 5300 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومتر/ساعة، ويبلغ اقتصاد المحرك للوقود 10‪.1 كم /ليتر، وسعة خزان الوقود 110 ليتر.

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل الى 4 سنوات

بينما يأتي المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.