أشرف قاسم: أعاني من التهاب مزمن في العضلات الطرفية

قال أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هذا المرض تمت معرفته بشكل مفاجئ، وأنه يعاني منه منذ 5 سنوات ماضية.

وقال أشرف قاسم في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، : "حالتي التهاب مزمن في العضلات الطرفي وعلاجي مكلف لغاية ويحتم جلوسي في المستشفي أسبوع كل شهر"

وأوضح أشرف قاسم أنه يستجيب للعلاج بصورة ضعيفة للغاية متابعا:" حتى الآن لم أعلم صحة العلاج ".

وأكد أشرف قاسم أن هناك أجسام مضادة تهاجم أعصابه، مما أدى لهذا المرض الذى أعانى منه.



ووجه أشرف قاسم الشكر إلي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عقب زيارته مساء أمس قائلا:" أخ كبير وزيارة في بيتي أدخل السرور على قلبي".

الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد ظهر اليوم، على زيارة أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق، للاطمئنان عليه ومساندته.

جاء ذلك بعد الظروف الصحية التي يمر بها أشرف قاسم نجم الزمالك.

وعبَّر الكابتن محمود الخطيب عن دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل قطاعاته للكابتن أشرف قاسم، وتمنى له سرعة الشفاء واستعادة عافيته، ليعود لممارسة أعماله.