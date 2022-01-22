تعليم سيناء تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021/2022

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢١ /٢٠٢٢م.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على جاهزية مدارس المحافظة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

وأشار وكيل الوزارة الى أن إجمالى عدد الطلاب يبلغ ٨٤١٠طالبا وطالبة مقسمين على ٨٢ لجنة على مستوى المحافظة، وهم :

إدارة العريش: عدد الطلاب ٤١٩٠ طالبا وطالبة ، وعدد اللجان ٢٧ لجنة . إدارة بئرالعبد : عدد الطلاب ٢٢٨١ طالبا وطالبة ، وعدداللجان 22 لجنة . إدارة الشيخ زويد : عدد الطلاب ٧٩١ طالبا وطالبة ، عدد اللجان ٩ لجان . إدارة رفح: عدد الطلاب ٦٠٩ طلاب ، وعدد اللجان ٣ لجان . إدارة الحسنة: عدد الطلاب ٣٧١ طالبا وطالبة ، وعدد اللجان ١٣ لجنة . إدارة نخل: عدد الطلاب ١٦٨ طالبا وطالبة ، وعدد اللجان ٧ لجان .

نصف العام



أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام " للصف الثالث الإعدادى ستنطلق اليوم السبت 22 يناير ، وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى 2022م.

حيث تم توفير الإضاءة والتهوية الجيدة بها .. الى جانب توفير الأجواء المناسبة خلال سير الإمتحانات ، وتواجد الزائرات الصحيات فى مختلف المدارس ، وكذا بجانب توزيع أرقام الجلوس على الطلاب في المدارس .

