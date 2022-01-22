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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة RenegadeوCompass  | صور

Jeep تكشف عن طرازات جديدة
Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة RenegadeوCompass 

كشفت Jeep عن معلومات التسعير والمواصفات لطرازات جديدة هجينة محدثة من سيارتي Renegade و Compass SUV، والتي تبدأ اسعارهما من 31.130 جنيهاً إسترلينياً و 32.895 جنيهاً إسترلينياً على التوالي.

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة RenegadeوCompass  

يقدم النموذجان  Renegade و Compass SUV مجموعة نقل الحركة الأساسية ولكنهما يحصلان على خيار هجين إلكتروني جديد، والذي تقول الشركة إنه يوفر نسبة تصل الى 15٪ في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بنماذج البنزين المعروضة للبيع حالياً.

يتم تشغيل كلتا السيارتين بواسطة محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ينتج 130 حصاناً و 177 رطلاً، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة Renegade وCompass 

يوفر المحرك الكهربائي قدرة 15 كيلو وات (20 حصاناً)، وفرملة متجددة، ومحركاً كهربائياً بالكامل أثناء بدء تشغيل السيارة وانطلاقها، وعند ركن السيارة، بسرعات منخفضة وعند القيادة.

يستفيد كل من Renegade و Compass من مستويات مماثلة من المعدات، بما في ذلك لوحة أجهزة حديثة لعرض معلومات حول النظام الهجين، وتم تجهيز شاشة تعمل باللمس بقياس 8.4 بوصة بشكل قياسي، والتي يمكن ترقيتها إلى وحدة أكبر بحجم 10.1 بوصة. 

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة RenegadeوCompass 

تحصل النماذج على صندوق Uconnect مثبت مسبقًا، يستخدم للتحكم في الوظائف عن بُعد باستخدام خدمات المساعدات الصوتية Google Assistant و Amazon Alexa.

تحصل كلتا السيارتين أيضاً على مجموعة مختارة من برامج السلامة بشكل قياسي، بما في ذلك التعرف على إشارات المرور، ومساعدة السرعة، وتنبيهات السائق عند النوم، والفرملة في حالات الطوارئ، ولأول مرة في أوروبا نظام القيادة المستقلة من المستوى الثاني مع التحكم التكيفي.

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة RenegadeوCompass 

يصل تكلفة كلتا السيارتين الى أقل بكثير من السيارات المنافسة في المكونات الإضافية ويحصلون على مواصفات Upland الخاصة عند الإطلاق، حيث تكتسب طرازات Upland ميزات تصميم مخصصة بما في ذلك طلاء Maz Azur الخارجي وسقف أسود بلونين وعجلات سوداء لامعة بقياس 17 بوصة على Renegade، تمت ترقيتها إلى سبائك 18 بوصة، كما يحصل كلاهما أيضاً على شبكة أمامية خاصة مع تشطيب من الكروم البرونزي.

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة Renegade وCompass 

جهزت السيارتين من الداخل بمواد معاد تدويرها بما في ذلك مقاعد Seaqualالمصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، كما تم استخدام المواد المعاد تدويرها في بعض ألواح الأبواب الداخلية لـ Renegade، بينما اكتسبت Compassألواح الأبواب ولوحة القيادة المعاد تدويرها.

تتوفر سيارة Compassبأربعة مستويات متقاربة هي Night Eagleو Limitedو Uplandو S، بأسعار تبدأ من 32.895 جنيهًا إسترلينيًا، ويتم تقديم رينيجيد الأصغر بمواصفات Uplandو Sويبلغ سعرها 31.130 جنيهاً إسترلينياً.

Jeep تكشف عن طرازات جديدة هجينة Renegade وCompass  

وتقول جيب إن مجموعة سيارات الدفع الرباعي الإضافية من سياراتها تمثل حاليًا أكثر من 25 في المائة من المبيعات الأوروبية للعلامة التجارية، وأن جراند شيروكي سيحصل أيضاً على طراز إضافي في وقت لاحق من هذا العام، وتقول الشركة الأمريكية إن المتغيرات الهجينة المعتدلة تقدم نقطة دخول جديدة في النطاق للعملاء المهتمين بالكهرباء.

ستبدأ عمليات التسليم في المملكة المتحدة في مارس. اتصلت أوتوكار بجيب للحصول على المعدات الكاملة ومستويات المواصفات.

jeep Renegade COMPASS محرك محرك بنزين وCompass Google Assistant Amazon Alexa

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