عشاق الدفع الرباعي .. جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية |صور

تحظى شركة جيب الامريكية بمكانة كبيرة وسط محبي سيارات الدفع الرباعي، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، ومنها النسخة جراند شيروكي موديل 2022، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات الفنية باختلاف الفئات المطروحة.

إمكانيات السيارة جيب جراند شيروكي 2022

تتسارع السيارة جيب جراند شيروكي 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 8.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

وتستمد جيب جراند شيروكي 2022 قوتها من محرك 6 سلندر 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الكلي.

بينما تأتي السيارة جيب جراند شيروكي 2022 بمنظومة الوسائد الهوائية للحماية، مع تقنية الاكياس المتقدمة AABS، مع خاصية دعم الفرامل BA، وخاصية مانع الانغلاق ABS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، والتحكم في الثبات الديناميكي، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات ركن.

كما حصلت السيارة على خاصية متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج رصد ومتابعة النقاط العمياء، مع خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالإضافة إلى تقنيات اخرى مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط وأنظمة الملاحة تعمل باللمس.

أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

الفئة الاولى جيب جراند شيروكي 2022 3.6L Laredo بقيمة قدرها 162,239 ريال سعودي.

الفئة الثانية جيب جراند شيروكي 2022 3.6L Limited بقيمة قدرها 196,739 ريال سعودي.

الفئة الثالثة جيب جراند شيروكي 2022 3.6L Summit بقيمة قدرها 242,739 ريال سعودي.