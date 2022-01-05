بـ 70 ألف جنيه جيب شيروكي موديل 1994

تتميز السيارات الجيب داخل السوق المصري بالقوة والصلابة، الذي يساعد على العمل بشكل جيد في الطرق المرتفعة والصاعدة وفي الطرق الوعرة، تأتى سيارات جيب الأمريكية على رأس هذه القائمة، خاصةً أيقونتها الشهيرة جيب شيروكي موديل 1994، ذات الشعبية الطاغية فى السوق المصري للمستعمل.

تتمتع السيارة جيب شيروكي موديل 1994 بمحركين، الأول 2500 سي سي 4 سلندر، مانيوال، ينتج قوة 130 حصان، والثاني 6 سلندر أوتوماتيك 4000 سي سي، يخرج قوة قدرها 190 حصان.

جاءت سيارة جيب شيروكي موديل 1994 بأبعاد هيكلية بلغت 4493 مم للطول، وبعرض يبلغ 1893 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1736 متر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2694 متر، ومساحة خزان الوقود 70 لتر،

زودت جيب شيروكي موديل 1994 بوسائد هوائية التي تؤمن الحماية اللازمة للسائق و الركاب، كما جاءت بنظام مانع الانغلاق ABS، ونظام التوازن للسيارة خلال السير على المنعطفات و الطرق الوعرة، و ارتفاع جسم السيارة عن الأرض يجعلها أكثر عرضة للانقلاب خلال السير بسرعات عالية و خلال العرض للانزلاقات.

تتراوح أسعار جيب شيروكي موديل 1994 في سوق المستعمل من 65 ألف الي 70 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.