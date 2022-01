عرض المسلسل العالمي WeCrashe على شبكة نجوم الرابعة بهذا الموعد

1/22/2022 2:00:53 AM

السبت 22/يناير/2022 - 02:00 ص 1/22/2022 2:00:53 AM

يعرض مسلسل "WeCrashed على شبكة نجوم الرابعة على ابتداء من فبراير المقبل .

وستذاع الحلقات الثلاث الأولى في 18 فبراير المقبل، وبعد ذلك، سيتم إصدار حلقات جديدة أسبوعيًا، كل يوم جمعة.

كشفت أبل عن برومو مسلسل "WeCrashed"، بطولة جاريد ليتو وآن هاثاواي، حيث يجسدان دور زوجين يؤسسان شركة تدعى "WeWork"، لكنهما يتعرضان لانهيار زواجهما.

قصة مسلسل "WeCrashed"

يتناول مسلسل "WeCrashed" قصة نجاح وسقوط شركة "WeWork" من خلال وجهة نظر الزوجين، حيث انتقلت الشركة من مؤسسة غزيرة الإنتاج إلى هدف العديد من دعاوى سوء السلوك، ويعرض المقطع الدعائي شخصية آدم نيومان الذي يجسد دوره جاريد ليتو، المؤسس المشارك للشركة، وزوجته ربيكا نيومان، وتجسد دورها آن هاثاواي، حيث يعيش الزوجان في سعادة، ويفخران بالمستقبل الذي يتطلعان إلى بنائه معًا، بينما يرون الشركة تنمو.



مسلسل "WeCrashed" مستوحى من قصة واقعيةمع نجاح الشركة الناشئة، يبدو أن آدم مهووس بالسلطة، وهو الأمر الذي لا يضعه في مسار تصادم مع العدالة بسبب سوء سلوكه فحسب، بل يهز أيضًا كيان زواجه، ويستند المسلسل إلى البودكاست الشهير بعنوان "Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork"، وكل من البودكاست والمسلسل القادم مستوحيان من قصة واقعية لكيفية انتقال شركة "WeWork" من مؤسسة عمل مشتركة واحدة إلى شركة بقيمة 47 مليار دولار في أقل من 10 سنوات.



تدهورت الشركة منذ ذلك الحين، بعد أن تورط الزوجان في شكاوى تتعلق بتعاطي الممنوعات، والتحرش وسوء السلوك مع الموظفين، والممارسات التجارية المشبوهة، والمسلسل مكون من ثماني حلقات من بطولة جاريد ليتو وآن هاثاواي وكايل مارفن بدور ميغيل ماكيلفي.