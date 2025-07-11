مصرع صغير غرقا في ترعة القاصد بشبين الكوم

لقي صغير يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه غرقًا، مساء الجمعة، داخل مياه ترعة القاصد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد أن جرفته المياه أثناء محاولته السباحة هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يُفيد بورود بلاغ بغرق صغير داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمت الاستعانة بمعدات الغطس والتمشيط.

وبعد جهود استغرقت قرابة الساعة، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثمان، وتبين أنه لطـ فل يُدعى "م. ز. م"، يبلغ من العمر 13 عامًا، ويقيم بمحافظة أسيوط، وكان في زيارة لأحد أقاربه بشبين الكوم.

وأفادت التحريات الأولية أن الطـ فل كان يلهو على حافة الترعة، ثم قرر النزول للمياه بغرض الاستحمام، إلا أن التيار كان قويًا وجرفه في لمح البصر، دون أن يتمكن المحيطون به من إنقاذه.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.