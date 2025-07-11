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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. 207 محاضر مخالفات وضبط 10 طن أعلاف وملح طعام مجهولة المصدر

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من منظومة الأسعار لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 207 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 120 محضر مخالفات مخابز و 87 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح بناحية دبركى بمنوف أحدهما ضد مالك مصنع أعلاف، وتم ضبط 7 طن أعلاف تسمين دواجن مجهولة المصدر، والثاني ضد صاحب معمل ألبان والتحفظ على 3 طن ملح وبدون مستندات دالة على مصدرها، كما تم تحرير 4 محاضر جنح أشمون ضد أصحاب محلات بقالة لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الاعلان عن المقررات التموينية والأسعار للتربح بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية المخابز

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