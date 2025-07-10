بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرين في سقوط سيارة أجرة داخل ترعة بقرية الاخماس بمركز السادات.

وتم نقل المصابين الي مستشفي منوف العام لتلقي العلاج وهم كل من " حامد نوح راغب 50 سنة جرح قطعي القدم اليمنى ، محمد عبدالله 67 سنة جرح قطعي بالرأس والدقن ، انور عبدالمرضي 60 سنة العناية المركزة ، حنان محمد 35 سنة كدمات ، محمد بسيوني 20 سنة قطع بالمرفق الأيمن ، عبدالمجيد عبدالقاهر 65 سنة جرح قطعي باليد اليسرى وضيق بالتنفس ، أرزاق توفيق 40 سنة" .

كما تبين وفاة هانم صابر خضر وتم نقل جثمانها إلى مستشفي السادات.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بسقوط سيارة داخل ترعة بقرية الاخماس بمركز السادات.

وتبين أن السائق حاول تخطي سيارة أخري وسقط داخل الترعة، مما ادي الي مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في الحادث.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.