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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قوافل إتقان الصلاة لرفع الوعي الديني لدي السيدات تنهي عملها بالمنوفية

"خريجي الأزهر" و"المجلس الإسلامي" يختتمان قوافل "إتقان الصلاة"
"خريجي الأزهر" و"المجلس الإسلامي" يختتمان قوافل "إتقان الصلاة"
شيماء جمال

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات قوافل: "إتقان الصلاة"، لتوعية السيدات بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار جهود نشر الوعي الديني، وتعزيز المفاهيم الإسلامية الصحيحة داخل القرى.

استهدفت القوافل تعليم المرأة الريفية أساسيات الدين، من خلال لقاءات عقدت في عدد من المعاهد الأزهرية، شملت: معهد طوخ طنبشا – إدارة بركة السبع، معهد ميت خاقان – إدارة شبين الكوم، معهد كمشيش – إدارة تلا، معهد ميت أبو شيخة – إدارة قويسنا.

واختُتم البرنامج بحفل كبير في مقر المنطقة الأزهرية بالمنوفية، بحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم: د. عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، د. حسن درويش، رئيس المنطقة الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة بالمنوفية، الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير عام منطقة الوعظ، د. فاطمة كشك، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس الإسلامي.

شهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من السيدات والفتيات المشاركات، حيث تم تقييم ما تمت دراسته خلال القوافل، وسط إشادات واسعة بالمحتوى المقدم، وتوصيات بتكرار التجربة في موضوعات أخرى تمس الواقع المجتمعي والديني للمرأة.

وأكد المتحدثون على أهمية تمكين المرأة الريفية دينيًّا وتوعويًّا، مشيدين بالدور الفعّال للسيدات في نشر القيم الإسلامية السمحة داخل الأسرة والمجتمع، داعين إلى تكرار مثل هذه المبادرات التي تجمع بين التعليم الديني، والتوعية المجتمعية.

وركزت القوافل على: تعليم أحكام الصلاة، والطهارة، والغُسل، بطريقة مبسطة وعملية، إضافة إلى تحفيظ بعض السور القصيرة من القرآن الكريم، وذلك في إطار نشر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف، بما يسهم في بناء وعي ديني سليم لدى المرأة الريفية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الرائدات والسيدات من الفئة المستهدفة، إلى جانب المنسقين، والوعاظ، وشيوخ المعاهد، والعاملين بها، وسط تمنيات بتكرار هذه القوافل مستقبلاً لمناقشة قضايا مجتمعية معاصرة تهم مختلف فئات المجتمع.

حضر  ختام الفعاليات: أحمد عبد الحميد، مدير فروع المنظمة بالمحافظات، د. عبد الحكيم التعلب، أمين عام فرع المنظمة بالمنوفية، د. مصطفى الشيمي، المدير العام للمجلس الإسلامي، أ. أحمد حميد، نائب مدير الفروع الداخلية بالمنظمة، فضيلة الشيخ سامي عياد، الوكيل الشرعي لمنطقة المنوفية الأزهرية، د. محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، د. إيمان الشاعر، عضو اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل.

خريجي الأزهر المجلس الإسلامي إتقان الصلاة لرفع الوعي الديني المنوفية

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