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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يوزع مساعدات على 50 حالة إنسانية وكراسي متحركة لذوي الهمم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـ  50  حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

 وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وملابس مراعاة لظروفهم المعيشية و تلبية متطلبات حياتهم اليومية، كما أمر المحافظ بتوفير كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه .

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام  المساعد ، أحد رجال الأعمال ، مديري مديريات التموين والصحة والعمل والتضامن الاجتماعي .

في أجواء يسودها الفرحة والسرور ، استمع المحافظ لكافة مطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، وتقديم الدعم اللازم لهم ، قائلاً " أنا في خدمتكم وتحت أمركم ومكتبي مفتوح دائماً لتلبية مطالبكم " وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم ، مؤكداً حرصه علي تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ، مشيدا بدور رجال الأعمال ودورهم البارز في المشاركة المجتمعية الفعالة، لافتاً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي .

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 13 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمى والتأمين الصحي وجراحات المخ والأعصاب ورمد شبين الكوم ومنوف ، كما وجه المحافظ التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 20 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، فيما وجه المحافظ التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 10 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم ، كما أشادوا بجهوده الميدانية المبذولة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة .

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