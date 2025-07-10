كان رايح شغله.. حجر ينهي حياة شاب في المنوفية

شهدت قرية كفر الفرعونية بمركز أشمون في محافظة المنوفية حادثا مأساويا، حيث فقد شاب حياته بسبب رشقة حجر أثناء توجهه إلى عمله مستقلا دراجة نارية.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بمصرع شاب أثناء سيره على الطريق مستقلا دراجة نارية، حيث رشقه آخر بحجر، ما أدى إلى وفاته في الحال على طريق القناطر – سنتريس، بدائرة مركز أشمون.

بالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يدعى "ح. أ"، 18 عاما، عامل ومقيم بقرية سنتريس، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وحررت القوات محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بضبط المتهم المتورط، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.