مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين عقب سقوط سيارة داخل ترعة في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرين عقب سقوط سيارة أجرة داخل ترعة بقرية الأخماس بمركز السادات.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال مندور مأمور مركز شرطة السادات بسقوط سيارة أجرة داخل ترعة بقرية الأخماس.

بالانتقال تبين وفاة سيدة وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفة عقب سقوط السيارة داخل الترعة حيث تبين أن سائق السيارة الأجرة كان يفادي سيارة أخري فسقط داخل الترعة.

وتم الدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين حيث تبين نقل المصابين الي مستشفي منوف وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.