عض أذن زميله.. خناقة بين محاميين داخل نقابة شبين الكوم بالمنوفية

تعدى محامي علي زميله وقام بعض أذنه بأسنانه أثناء تواجدهما داخل نقابة المحامين داخل مجمع المحاكم بشبين الكوم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بنشوب مشاجرة داخل نقابة المحامين بين اثنين من الزملاء وبينهم صلة قرابة.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود مشاجرة بين محاميين وهما “ع . م” و "و. ق"، وأصيب الأول في المشاجرة بقطع في الأذن اليسرى.

تم اصطحاب الطرفين لقسم حرس المحاكم وتحرر مذكرة بالواقعة وتم اصطحابهما لقسم شبين الكوم واتخاذ اللازم وتم تحرير محضر رقم 9479 لسنة 2025 جنح قسم شبين بالواقعة جارى والعرض على النيابة.