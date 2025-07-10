وفد من "الجبهة الوطنية" يزور أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

زار وفد من حزب الجبهة الوطنية، اليوم، أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي أودى بحياة 18 فتاة من إحدى قرى محافظة المنوفية، في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الحزب.

ترأس الوفد أحمد حجازي، أمين الحزب بالمنوفية، وضم اللواء مصطفى شحاتة، وشيرين فتحي أمين مساعد أمانة الحماية الاجتماعية، ومحمد موسى مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وعبد الحفيظ نصير أمين مساعد أمانة الحزب بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات وعمدة القرية.

أكد أعضاء الوفد خلال الزيارة حرص الحزب على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأسر الضحايا، وتخفيف آثار الفقد، والتواصل معهم بشكل دائم.

وفي كلمته، قال أحمد حجازي إن الجبهة الوطنية، من رئيس الحزب إلى أعضائه كافة، يشاركون أهالي القرية أحزانهم، مشددًا على أن دعم الأسر المتضررة هو مسؤولية إنسانية ووطنية لن يتخلى عنها الحزب.