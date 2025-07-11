ارتفاع عدد ضحايا سقوط سيارة أجرة بترعة في المنوفية

ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط سيارة أجرة داخل ترعة بقرية الاخماس بمركز السادات إلى ثلاث حالات بعد وفاة اثنين من المصابين صباح اليوم الجمعة داخل مستشفى منوف العام، متأثرين بإصاباتهما، وهما: عبد المجيد الخولي، وأنور عبد المرضي، بينما كانت الضحية الأولى، هانم صابر، قد فارقت الحياة في موقع الحادث مساء أمس.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بطريق قرية الأخماس، حيث أسفر الحادث في البداية عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، قبل أن تسجل حالتان وفاة إضافيتان اليوم.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع أثناء محاولة السائق تجاوز سيارة أخرى بسرعة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وسقوط المركبة في الترعة الجانبية للطريق. وشهدت القرية حالة من الذعر، بينما سارع الأهالي للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى السادات العام، قبل تحويل بعضهم إلى مستشفى منوف العام، وتم انتشال الجثامين من المياه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث.