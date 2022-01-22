السيطرة على حريق داخل محل ترزي بالشرقية.. شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة فاقوس التابعة لمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في محل ترزي فى موقع تجارى بمركز ومدينة فاقوس، قبل نشوبه بالمحال المجاورة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في محل ترزي بجوار موقع تجارة به العديد من المحلات التجارية تابع لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما التهمت النيران أغلب محتويات المخزن، دون وقوع خسائر بشرية.



تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.