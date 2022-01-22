عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق داخل محل ترزي بالشرقية.. شاهد

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة فاقوس التابعة لمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في محل ترزي فى موقع تجارى بمركز ومدينة فاقوس، قبل نشوبه بالمحال المجاورة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في محل ترزي بجوار موقع تجارة به العديد من المحلات التجارية تابع لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما التهمت النيران أغلب محتويات المخزن، دون وقوع خسائر بشرية.


تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية الحماية المدنية مديرية امن الشرقية امن الشرقية السيطرة على حريق نشوب حريق الحريق فاقوس قوات الحماية المدنية المحلات التجارية إتخاذ الإجراءات القانونية خسائر بشرية مدينة فاقوس الأجهزة الأمنية بالشرقية

موضوعات متعلقة

وفر ليه شغل عشان صاحبه.. حكاية شاب قتل غدرا على يد صديقه.. تفاصيل

إصابة عائلة كاملة.. اختلت عجلة القيادة بيد الأب فسقطت السيارة في بحر فاقوس

العائلة بالكامل.. اختلال عجلة القيادة تتسبب في انقلاب سيارة بالبحر بالشرقية

بسبب الشبورة .. وفاة شاب وإصابة آخرين بسبب حادث تصادم

مصرع شخص وابنته فى حادث سير بالشرقية

طريق الموت.. حادث يتسبب فى وفاة شاب واصابة 2 آخرين بالشرقية

مصرع شاب بسبب دفاية كهربائية بالشرقية

عمرو الليثي عرض حالته..دار إيواء بالزقازيق تحتضن الطفل محمود بعدما تخلت عن والدته

ترشيحاتنا

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

أشرف قاسم يكشف كواليس زيارة الخطيب ..ويؤكد : رئيس الأهلي أخويا الكبير .. فيديو

بعد حادث الحسكة.. العراق يستنفر لحماية الحدود إثر هروب 20 عنصرا من داعش

دعاء صلاة الاستخارة ووقتها ومعرفة نتيجتها.. كل المعلومات الشرعية الصحيحة

10/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

السيطرة على حريق داخل محل ترزي بالشرقية.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ