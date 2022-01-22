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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصحاب ولا أعز الأعلى مشاهدة فى مصر I تفاصيل

أصحاب ولا أعز
أصحاب ولا أعز

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة. 

حيث تمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 اعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الاعمال الأجنبية  ، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والامارات ، ومن المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين على راسهم المصرية منى زكى والفنان الاردنى إياد نصار ، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير ،  دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكى  .

 فيلم أصحاب ولا أعز  أعتقد البعض انه سوف يكون من نصيب المخرجة اللبنانية نادين لبكى ، الا ان المهمة تؤلها المنتج وسام سميرة، ، والذى سبق وان شارك فى إنتاج فيلم “ كفر ناحوم ” للمخرجة نادين لبكى .

بعد انتقاد منى زكي .. هند سعيد صالح تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

أصحاب ولا أعز أول فيلم عربي من إنتاج "نتفليكس"

توقيت عرض فيلم أصحاب ولا أعز :


فيلم أصحاب ولا أعز أصبح متاحاً على شبكة نتفلكس يوم 20 يناير الماضى ، وقد أقيم له عرض خاص فى مدينة دبى  بحضور كافة الابطال .

وتدور أحداث فيلم أصحاب ولا أعز حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

وكانت قد طرحت شبكة نتفلكس برومو فيلم أصحاب ولا أعز عبر موقع يوتيوب فى 13 من الشهر الجارى ، وحقق البرومو نسب مشاهدة ليست عالية عبر موقع يوتيوب فقط ، لم تتجاوز الـ 13 الف مشاهدة . 

فيلم أصحاب ولا اعز  تم تصويره فى مدينة بيروت بلبنان وحال كل النسخ أعتمد على ديكور واحد فقط داخلى  ، وتدور أحداث فى ليلة واحدة ، ولكن توجد بعض المشاهد القليلة فى بداية ونهاية العمل  تعتمد على التصوير خارج الاستديو .

 فيلم أصحاب ولاأعز قدم منه  العديد من النسخ كانت  بالطبع البداية الى القصة والنسخة الأصلية وهى الايطالية والتى عرضت عام 2016 وتحديداً فى شهر فبراير منه ، وتعد  هى الأعلى تقيماً حيث حيث حصلت على تقيم 9 . 

 

أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز منى زكى الفنانة منى زكي نتفلكس

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