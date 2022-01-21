عاجل
مدرسة في الفن.. لطيفة تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة.. عصام الحضري ينعى والد محمد زيدان نشرة أخبار العالم.. الجيش المصري يتقدم في ترتيب الأقوى عالميا.. الصحة العالمية تحذر من سلالات أخطر من أوميكرون.. وإثيوبيا تعلن مرحلة ثانية من الحرب ضد قوات تيجراي نوال الزغبي تكشف سبب عدم تفكيرها في الزواج.. فيديو موجز الاقتصاد: نقل 87 جهة حكومية بالكامل إلى العاصمة الإدارية.. وحوافز للموظفين المنتقلين .. كل ما تريد معرفته عن تصدير الغاز المصري إلى لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتقاد منى زكي .. هند سعيد صالح تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

هند سعيد صالح - منى
هند سعيد صالح - منى زكي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول فيلم أصحاب ولا أعز ، فور عرضه على منصة نتفليكس الرقمية، وتعرضت بطلة الفيلم الفنانة منى زكي للانتقادات لجرأة بعض مشاهد الفيلم. 

ودافعت هند - ابنة الفنان الراحل سعيد صالح - عن أبطال الفيلم، في منشورين لها عبر فيسبوك، قائلة: «فيلم " أصحاب ولا أعز " اللى انا لسة ماشوفتوش بس هتخلونى استعجل اشوفه .. معروض على منصة نتفليكس .. اللى هى بفلوس بتتدفع بمزاجنا كل شهر دى .. اللى فيها رقابة و فئة عمرية و ابواب مصفحة و اقفال حديد و كوالين ٦ تكات .. يعنى حتى لو مش عاجبك محتوى المنصة بشكل عام تقدر ماتشتركش .. او تقدر ماتفرجش ولادك .. هو مش معروض لكل الناس جوة كل البيوت .. مش مشاع زى اغانى المهرجانات اللى بتسمعوها فى الحياة اليومية و كلامها منيل بنيلة .. فاللى مش عاجباه المنصة و اللى بيتقدم فيها مايتفرجش ولا يشترك من بابه». 

وكتبت هند سعيد صالح منشورا آخر حول الفيلم، قالت فيه: «استكمالا للپوست السابق .. اغلب اللى مش مشترك فى نتفليكس بيتفرج على افلام و مسلسلات نتفليكس على موقع ايچى بست اللى طبعا بيكونوا ( سارقين ) المحتوى و عارضينه على الموقع
بالمناسبة زى ما محتوى نتفليكس اغلبه مش على هوى الناس عشان اللى بيتقدم ضد القيم و المجتمع و الأسرة احب افكركوا ان السرقة حرام قولا واحدا». 

txt

أصحاب ولا أعز أول فيلم عربي من إنتاج "نتفليكس"

txt

منى زكي توجه رسالة شكر لفريق "أصحاب ولا أعز"

دبلجة فيلم أصحاب ولا أعز 

وأعلنت منصة Netflix عن عرض أول أفلامها العربية في 2022 وهو فيلم "أصحاب ولا أعز" للفنانة منى زكي وإياد نصار.

ونشرت الصفحة الرسمية لـNetflix عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الملصق الدعائي ويظهر فيه أبطال العمل بجانب منى زكي وإياد نصار وهم عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة

وأبرز موقع ديدلاين الأمريكي، مشاركة الممثلة والمخرجة العالمية نادين لبكي في بطولة أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، مع مجموعة من النجوم العرب من ثلاث بلدان مختلفة.

وفيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أعلنت نتفليكس طرحه يوم 20 يناير المقبل عبر منصتها العالمية في 190 دولة، هو النسخة المعربة من الفيلم الأيقوني الإيطالي Perfect Strangers.

ونادين لبكي هي مخرجة وممثلة لبنانية ترشحت للأوسكار من قبل عن فيلمها “كفر ناحوم”، إلى جانب البافتا، كما شاركت بأعمالها في العديد من المهرجانات أبرزها كان وبرلين وفينيسيا.

 

قصة فيلم أصحاب ولا أعز 

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

"Perfect Strangers"  هو الفيلم الإيطالي الذي حقق - رقم قياسي في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي الحاصلة على عدّة جوائز ، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

الفيلم يشارك في إنتاجه عدد من الجهات منها شركة المنتج محمد حفظي Film Clinic، و Front Row Filmed Entertainmentو Empire Entertainment و Yalla Yalla.

وهو أولى الأفلام التي تنتجها شركة Front Row في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي مع نتفليكس لانتاج نخبة من الأفلام العربية.

أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز منى زكى الفنانة منى زكي سعيد صالح هند سعيد صالح

موضوعات متعلقة

حماة السينما المصرية وأيقونة الضحك..ماري منيب أصيبت بالخرس أمام الجمهور.. تزوجت في القطار وهذه قصة إسلامها

بعد 17 يوما في الغيبوبة.. أرملة يونس شلبي تكشف وصيته الأخيرة

بسبب ظروف الحياة| أرملة يونس شلبي تناشد المسئولين بإيجاد فرصة عمل لابنتها

فيه غيرنا محتاج أكثر| أرملة يونس شلبي : نقابة الممثلين ما بتسيبناش

زوج فايزة كمال|مراد منير يستغيث بالرئيس السيسي بعد تهديده بالطرد في الشارع

عرضه على نتفليكس 3 فبراير| طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "البحث عن علا"

بعد شائعات نقل الزعيم للمستشفى.. شقيق عادل إمام يرد بتعليق حاسم

أنا شايفاك.. بتول عرفة تكشف تفاصيل كليبها الثالث مع أميمة طالب

ترشيحاتنا

استنوا لما يتغلبوا وحفلوا عليهم.. رسالة نارية من عمرو أديب للمهاجمين لمنتخب مصر| فيديو

بعد انتقاد منى زكي .. هند سعيد صالح تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

تويوتا تعتذر لعملاء لاند كروز بسبب قوائم انتظار تصل إلى 4 سنوات.. صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

انطفاء كشافات ملعب مباراة واتفورد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

وزير التعليم: لا صحة لـ منع التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

عبداللاه: أبلغت صفوت الشريف بنية "لجنة السياسات" تزوير انتخابات 2010

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

عودة نجمة شهيرة من الموت بعد إصابتها بسرطان الأمعاء| فيديو

إنهاء حياة بطلة العالم لكرة السرعة.. مسجل خطر يقتل روان الحسيني لأجل 50 جنيهًا

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ