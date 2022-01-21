بعد انتقاد منى زكي .. هند سعيد صالح تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول فيلم أصحاب ولا أعز ، فور عرضه على منصة نتفليكس الرقمية، وتعرضت بطلة الفيلم الفنانة منى زكي للانتقادات لجرأة بعض مشاهد الفيلم.

ودافعت هند - ابنة الفنان الراحل سعيد صالح - عن أبطال الفيلم، في منشورين لها عبر فيسبوك، قائلة: «فيلم " أصحاب ولا أعز " اللى انا لسة ماشوفتوش بس هتخلونى استعجل اشوفه .. معروض على منصة نتفليكس .. اللى هى بفلوس بتتدفع بمزاجنا كل شهر دى .. اللى فيها رقابة و فئة عمرية و ابواب مصفحة و اقفال حديد و كوالين ٦ تكات .. يعنى حتى لو مش عاجبك محتوى المنصة بشكل عام تقدر ماتشتركش .. او تقدر ماتفرجش ولادك .. هو مش معروض لكل الناس جوة كل البيوت .. مش مشاع زى اغانى المهرجانات اللى بتسمعوها فى الحياة اليومية و كلامها منيل بنيلة .. فاللى مش عاجباه المنصة و اللى بيتقدم فيها مايتفرجش ولا يشترك من بابه».

وكتبت هند سعيد صالح منشورا آخر حول الفيلم، قالت فيه: «استكمالا للپوست السابق .. اغلب اللى مش مشترك فى نتفليكس بيتفرج على افلام و مسلسلات نتفليكس على موقع ايچى بست اللى طبعا بيكونوا ( سارقين ) المحتوى و عارضينه على الموقع

بالمناسبة زى ما محتوى نتفليكس اغلبه مش على هوى الناس عشان اللى بيتقدم ضد القيم و المجتمع و الأسرة احب افكركوا ان السرقة حرام قولا واحدا».

دبلجة فيلم أصحاب ولا أعز

وأعلنت منصة Netflix عن عرض أول أفلامها العربية في 2022 وهو فيلم "أصحاب ولا أعز" للفنانة منى زكي وإياد نصار.

ونشرت الصفحة الرسمية لـNetflix عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الملصق الدعائي ويظهر فيه أبطال العمل بجانب منى زكي وإياد نصار وهم عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة

وأبرز موقع ديدلاين الأمريكي، مشاركة الممثلة والمخرجة العالمية نادين لبكي في بطولة أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، مع مجموعة من النجوم العرب من ثلاث بلدان مختلفة.

وفيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أعلنت نتفليكس طرحه يوم 20 يناير المقبل عبر منصتها العالمية في 190 دولة، هو النسخة المعربة من الفيلم الأيقوني الإيطالي Perfect Strangers.

ونادين لبكي هي مخرجة وممثلة لبنانية ترشحت للأوسكار من قبل عن فيلمها “كفر ناحوم”، إلى جانب البافتا، كما شاركت بأعمالها في العديد من المهرجانات أبرزها كان وبرلين وفينيسيا.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

"Perfect Strangers" هو الفيلم الإيطالي الذي حقق - رقم قياسي في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي الحاصلة على عدّة جوائز ، النجمة المصرية منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

الفيلم يشارك في إنتاجه عدد من الجهات منها شركة المنتج محمد حفظي Film Clinic، و Front Row Filmed Entertainmentو Empire Entertainment و Yalla Yalla.

وهو أولى الأفلام التي تنتجها شركة Front Row في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي مع نتفليكس لانتاج نخبة من الأفلام العربية.