لدعم مرضى أورام الثدي.. صور جديدة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

أحيت النجمه إليسا حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذي يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي.

ويعد هذا الحفل خيريًا بالتعاون مع وزارة التضامن فمن المقرر أن يخصص عائده لعلاج وبحوث السرطان.

يذكر أن إليسا عانت من مرض سرطان الثدي عام 2018 ومنذ مرضها وهي تدعم المرضى وقد أطلقت كليب تحكي فيه تجربتها وتشجع المرضى على العلاج وتبث الأمل في نفوسهم، كما قامت بإطلاق حملة «سوا منحارب سرطان الثدي" للتشجيع على الكشف المبكر .

وقدمت اليسا مجموعة من أجمل أغانيها، والتي بدأتها بأغنية "إلى كل اللي بيحبوني" وسط حماس قطاع كبير من الجمهور.

حفلات إليسا في أمريكا

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا - من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، عن جولة لها في الولايات المتحدة الأمريكية تحيي خلالها 4 حفلات غنائية في شهر فبراير المُقبل تزامنًا مع حفلات عيد الحب.

وتبدأ الفنانة إليسا جولتها من ولاية تكساس الأمريكية وتحديدًا في مدينة هيوستن بحفل غنائي يوم 4 فبراير المُقبل، يتبعه حفل آخر بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا يوم 5 فبراير، ثم تحصل على راحة 6 أيام وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان يوم 11 فبراير، وتختتم الجولة بعدة سهرات من يوم 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

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