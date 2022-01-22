سيراميكا كليوباترا يستضيف انبي في كأس الرابطة.. اليوم

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه انبي اليوم "السبت" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة بطولة كأس الرابطة المصرية.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في التفوق على نادي فاركو 4-2 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى ثم تعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الثانية من كأس الرابطة.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط بينما جاء فاركو في المركز الثاني برصيد ٣ نقاط في حين يحتل الزمالك المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع النادى الأهلى فى المجموعة الثانية والزمالك في المجموعة الثالثة إلي جانب نادي سيراميكا كليوباترا خلال فعاليات إجراء قرعة كأس الرابطة للأندية المحترفة المقامة فى أحد الفنادق الكبرى .

قائمة سيراميكا كليوباترا 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع : مصعب البطاط - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني.

خط الوسط : محمود نبيل - محمد توني - كوامي بوانسو - حسام محمد - محمد حسن - بلال السعيداني - ايفانز منساه - محمد إبراهيم.

خط الهجوم : مصطفى ميسي - شادي حسين - باسم مرسي.