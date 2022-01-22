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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القصر العيني: إنشاء عيادة خاصة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا |فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، عن تفاصيل إنشاء عيادة خاصة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا .

وقال الدكتور عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"  ، إنهم يعطون بعض مصابي كورونا أجسام مضادة فور إصابتهم بشرط أن تكون نسبة الأكسجين مرتفعة، ناصحا أي متعافي كورونا يشعر بالكسل أو ضربات القلب السريعة أن يتوجه للعيادة. 

وأضاف عمرو الحديدي  ، أن القائمين على العمل في العيادة أطباء واستشاريين من تخصصات مختلفة لمتابعة المتعافين من الفيروس، متابعًا أنه ما بعد كورونا قد تحدث مشاكل في القلب تسبب ضربات القلب السريعة ومن ثم حدوث اضطراب في ضغط الدم.
 

وتابع " الحديدي"، أنه من الممكن  حدوث مشاكل في الغدة الدرقية والكبد، موضحًا أن أكثر الأعراض شيوعًا هو الألم الذي يوجد في الصدر والذي يتشابه مع الآلام التي تحدث في القلب وضربات القلب السريعة .


ونوه، بأنه يجب على المريض بمتلازمة ما بعد كورونا بالبُعد تمامًا عن الضغوط النفسية، مردفًا أن الأشخاص الأكثر عرضة لمتلازمة ما بعد كورونا هم الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ، لافتًا إلى أن هذه المجموعة يتم إعطاءها أجسام مضادة أثناء الكورونا وهذا الأمر تم تطبيقه مؤخرًا .



صباح الخير يا مصر | د. عمرو الحديدي يكشف عرض خطير إذا ظهر بعد إصابة كورونا يجب التوجه للطبيب - YouTube
 

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