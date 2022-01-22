درة تشارك متابعيها كواليس المشرحة

نشرت الفنانة التونسية درة، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهر في الصور كواليس تصوير مسلسلها القادم" المشرحة"، مما نال إعجاب متابعيها.



ويعرض حاليا لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات، تستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.