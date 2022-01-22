رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة و ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير

جاء فيها:



وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته:"باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد وقد خلدت تلك المناسبة تقديرا للجهود التي قاموا بها في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في دحض العنف.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ ،كما يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد حمى جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرجوا في الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار.



وتمني المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، لسيادته دوام الصحة وموفورها ، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح وكل عام وسيادتكم بخير.

