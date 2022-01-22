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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط .. كل ماتريد معرفته عن مشروع الفيروز للصيد والاستزراع السمكي

صدى البلد

قال المهندس أشرف سعد نائب مدير مشروع الفيروز ، إن مساحة المشروع تصل لـ  26 ألف فدان وهو يعد أكبر مشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا ، حيث تم بناء هذا المشروع ضمن الفكر التنموي للدولة لاستغلال الأراضي والموارد البشرية للدولة .


وأضاف أشرف سعد خلال حواره المُذاع على فضائية " الأولى المصرية "، أن المشروع يتكون من أحواض استزراع سمكي بمساحة 16 ألف فدان ، تنقسم إلى ثلاث مراحل ، متابعًا أن إجمالي أحواض الاستزراع السمكي 5908 حوض وتقسم على 60 مزرعة وكل مزرعة 100 حوض بطاقة إنتاجية سنويةتصل لـ 13 ألف طن .

 

وتابع " سعد " ، أن المشروع يتكون من المنطقة اللوجيستية ومساحتها تصل لـ 2 فدان وتتمثل مهمتها في استقبال الأسماك من الحوض الشرقي وحوض الصيد الغربي . 

 مشروع الفيروز للصيد والاستزراع السمكي هو المشروع الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط ، فهو مشروع قومي ساهم بقيمة مضافة في تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وهو مشروع بيأتي ضمن الفكر التنموي والتنمية المستدامة لتوفير فرص العمللشباب سيناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية المتاحة ،بالإضافة إلى سد الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك .

تغطية خاصة | الفيروز للاستزراع السمكي.. مشروع ضخم على مساحة 26 ألف فدان - YouTube

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