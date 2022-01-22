ننشر مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، أيام؛ الأحد والأربعاء الموافقين 30 يناير و2 فبراير ، وأيام الأحد والأربعاء الموافقين 6 و 9 فبراير ، برئاسة الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وتعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

كما أصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.