آنسات جمباز التنمية الشبابية بالجزيرة يحصدن 64 ذهبية في كأس مصر

شهدت بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 7 سنوات المقامة بالصالة المغطاة بمدينة نصر، تألقا للاعبات مركز التنمية الشبابية بالجزيرة داخل البطولة.

وحصلت بطلات مركز التنمية الشبابية بالجزيرة علي المستوي الاول بإجمالي 64 ميدالية ذهبية بعد أداء متميز.

وتدعم لجنة وزارة الشباب والرياضة، مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، المشرفة عليه، برئاسة اللواء إسماعيل الفأر وكيل الوزارة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب للنشاط الرياضي بشكل عام، ولعبة الجمباز بشكل عام؛ فى ظل الإقبال المتزايد من أولياء الامور على ممارسة أولادهم لرياضة الجمباز.

ويتكون الجهاز الفني والإداري لآنسات مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، من الآتي:

الدكتور مؤمن حسين: رئيس جهاز الجمباز بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

معتصم علاء : المدرب العام لفرق المركز

هالة محمد : المدرب العام لقطاع الآنسات

عبدالله مخيمر : مشرف المرحلة

مدربين المرحلة : الابطال

( محمود مختار - همس - محمد هشام - عبدالله - الاء- يوسف- شهاب- عبدالرحمن عبدالحليم- ياسمين حسام- علاء- اسراء- خلود- ايمان )

احمد مجدي : مشرف النشاط الرياضي

سلمي بدري : مشرف النشاط الرياضي