اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطنية للانتخابات: غلق جميع اللجان ما عدا البعض منها في هذه المحافظات.. فيديو

الناخبين أمام اللجان
الناخبين أمام اللجان
محمد شحتة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر الآن للإعلان عن كافة تفاصيل العملية الانتخابية والتأكد من غلق جميع اللجان على مستوى محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المستشار مصطفى عباس، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم غلق جميع اللجان في موعدها ولا توجد كثافة انتخابية أمام اللجان بعد الغلق.

وأضاف المستشار، عبد الناصر الطيب، رئيس لجنة محافظة سوهاج، إنه جاري إغلاق جميع اللجان على مستوى المحافظة ولا توجد شكاوى اليوم تعوق العملية الانتخابية، وبعض اللجان ما زالت مستمرة وسيتم غلقها فور خلوها من الناخبين.

وأشار المستشار إسماعيل زناتي، رئيس لجنة متابعة محافظة قنا، إلى أنه قد تم غلق جميع اللجان ما عدا لجنتين بهما حوالي 50 ناخب في كل لجنة.

من جانبه، قال المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، إنه جار فض صناديق الاقتراع في عدد من اللجان وهناك بعض اللجان ما زالت مستمرة في العملية الانتخابية.

وأضاف المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة متابعة محافظة أسوان، أنه تم التأكد من غلق 130 لجنة من أصل 190 لجنة في المحافظة وجاري غلق باقي اللجان فور الانتهاء من آخر ناخب في هذه اللجان.

وأشار المستشار علي أبو بكر، رئيس لجنة متابعة محافظة البحر الأحمر، إلى أنه تم غلق جميع اللجان بجميع مدن المحافظة عدا بعض اللجان في قسم أول وقسم ثان لحين الانتهاء من الناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب صناديق الاقتراع

