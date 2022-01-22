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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيدا للكشف عن الكوبيه الجديدة | صور

مرسيدس تختبر AMG
مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيداً للكشف عن الكوبيه الجد

تستعد مرسيدس للكشف عن الجيل الثاني من سيارتها الكوبيه الرياضية Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe لإطلاقها في عام 2023، بعد وصول الجيل السابع من رودستر SL حث تم تطوير SL  ولأول مرة بالكامل من قبل قسم الأداء في Mercedes-AMG في أفالترباخ وستعمل GT بشكل أساسي كنسخة كوبيه من تلك السيارة.

مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيداً للكشف عن الكوبيه الجديدة 

تظهر سيارة Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe الجديدة بتمويه ثقيل يتم ارتداؤه في مرحلة الاختبار المبكرة، والذي يقتصر بشكل اساسي على خط السقف الخلفي المميز ومعالجة مخصصة للشبكة الأمامية لإخفاء معالمها عندما يتم الكشف عنها في النهاية، ويمكن تقديم تصميمات فريدة للعجلات وألوان الطلاء وحزم الخيارات لتمييز السيارات بشكل أكبر.

مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيداً للكشف عن الكوبيه الجديدة 

يتوفر الجيل الحاليمن سيارة Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe بمقعدين فقط، ولكن مع اعتماد طراز SL لزوج من المقاعد الخلفية لأول مرة منذ عدة أجيال، كما اعتمد منافسين مباشرين مثل بورشه 911 وفيراري روما تحمل زوجاً من المقاعد الصغيرة في الخلف، وليس من الواضح في هذه الصور مدى اختلاف التصميم الداخلي لسيارة GT عن طراز  SL.

مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيداً للكشف عن الكوبيه الجديدة 

يتوقع أن تتبع سيارة Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe إلى حد كبير نفس الصيغة مثل شقيقتها القابلة للتحويل، حيث تستخدم منصة الألمنيوم الجديدة كلياً، والتي يُزعم أنها تعزز الصلابة المستعرضة بنسبة تصل الى 50٪، مما يسمح بتثبيت المحرك والمحاور في أسفل الهيكل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت GT ستتبع SL في ما اذا كانت ستعتمد على نظام دفع رباعي او لا، ولكن من المرجح أن تستخدم نفس نظام التوجيه بالعجلات الخلفية لتحسين أداء المنعطفات، في حين أن الترس التفاضلي محدود الانزلاق المتحكم فيه إلكترونيًا يمكن أن يتم تركيبها كمعيار.

مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيداً للكشف عن الكوبيه الجديدة 

ستعتمد سيارة Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupeعلى محرك V8 بسعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج يولد قوة تصل الى 577 حصاناً وعزم اقصلى للدوران يصل الى 590 رطلاً، وسيمكنها ذلك من التسارع من 0 إلى 62 ميلاً خلال 4.0 ثوانٍ فقط، والسرعة القصوى تبلغ 200 ميل في الساعة. 

مرسيدس تختبر AMG GT موديل 2023 تمهيداً للكشف عن الكوبيه الجديدة 

 

مرسيدس الرياضية mercedes Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe سيارة

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