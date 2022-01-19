تصل لـ مليون ونص دولار.. مرسيدس كلاسيكية نادرة تباع في مزاد علني

تعتبر السيارات الكلاسيكية النادرة، واحدة من أكثر المركبات ارتفاعا فى الاسعار بسبب قيمتها التاريخية الكبيرة ، ولذلك يقام على مثل هذا السيارات عندما يقوم اصحابها ببيعها مزادات علنية ، حتى يحصل عليها اكثر الاشخاص المقيمين لها .

ومؤخرا قامت شركت RM Sotheby ، المعروفة سابقًا باسم RM Auctions ، والتى تعتبر احدى شركة مزادات سيارات كلاسيكية مقرها في بلينهايم ، أونتاريو ، كندا بعرض سيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955 في مزاد علني في 27 يناير القادم .

وتقول شركت RM Sotheby ، انه من المتوقع بيع السيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955 ، بسعر يصل إلى ما بين 1.45 مليون دولار و1.65 مليون دولار .

ويقول صاحب السيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955 ، ان صانعها الالمانى ، لم ينتج من هذه السيارة سوى 1,400 نسخة، من بينهم 530 حصلت على طلاء فضي أنيق، حيث كان لدى العملاء الأصليين تسعة ألوان قياسية أخرى للاختيار من بينها، كما كان لديهم أيضاً خيار اختيار لون مخصص من خلال برنامج التخصيص .

كما انه اختار طلاء Dunkelgrau باللون الرمادي الغامق، وهذه نسخة من نسختين فقط تتميزان بهذا اللون الفريد.

تكشف القائمة أن السيارة تم تسليمها في الأصل لرجل في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، والذي احتفظ بها حتى نوفمبر 1971، ثم بيعت بعد ذلك إلى وكالة في شمال رويالتون بأوهايو وبقت هناك حتى 1987 عندما اشتراها جامع نيوجيرسي فرانك جالوجلي، وأثناء ملكيته للسيارة أعاد بناء المحرك وأعاد طلائها، وعلى مر العقود انتقلت من مالك لآخر قبل أن يتم ترميمها بالكامل في 2014.

و أعيد بناء القطع الميكانيكية للسيارة وأعيد طلائها مرة أخرى خلال عملية الترميم الأخيرة ، كما تمت إعادة طلاء القطع الكرومية وصقلها، وتم إعادة صقل العجلات، كما تم القيام بأعمال مكثفة في مقصورة السيارة، بما في ذلك تركيب بطانة سقف جديدة وجلود عالية الجودة.