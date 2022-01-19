عاجل
مواطن من ذوى القدرات الخاصة يناشد "التضامن" توفير فرصة عمل ضمن الـ5% 2.5 مليار دولار تبادلا تجاريا ومشروعات جديدة بين البلدين .. رئيس كوريا الجنوبية في مصر غدًا .. خارجية النواب : الطاقة والبنية التحتية أبرز الملفات .. ونائب بالشيوخ : شراكة تعاونية 10 قرارات لمجلس الوزراء.. بدء إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.. مد توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لمدة عام.. واعتبار مشروعات السكك الحديدية مشروعات قومية في موسمه .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال البورصة اليوم.. مؤشرَا البحرين يغلقان على تباين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ مليون ونص دولار.. مرسيدس كلاسيكية نادرة تباع في مزاد علني

السيارة مرسيدس 300 SL
السيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955

تعتبر السيارات الكلاسيكية النادرة، واحدة من أكثر المركبات ارتفاعا فى الاسعار بسبب قيمتها التاريخية الكبيرة ، ولذلك يقام على مثل هذا السيارات عندما يقوم اصحابها ببيعها مزادات علنية ، حتى يحصل عليها اكثر الاشخاص المقيمين لها .

ومؤخرا قامت شركت RM Sotheby ، المعروفة سابقًا باسم RM Auctions ، والتى تعتبر احدى شركة مزادات سيارات كلاسيكية مقرها في بلينهايم ، أونتاريو ، كندا بعرض سيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955 في مزاد علني في 27 يناير القادم .

وتقول شركت RM Sotheby ، انه من المتوقع بيع السيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955 ، بسعر يصل إلى ما بين 1.45 مليون دولار و1.65 مليون دولار .

ويقول صاحب السيارة مرسيدس 300 SL Gullwings موديل 1955 ، ان صانعها الالمانى ، لم ينتج من هذه السيارة سوى 1,400 نسخة، من بينهم 530 حصلت على طلاء فضي أنيق، حيث كان لدى العملاء الأصليين تسعة ألوان قياسية أخرى للاختيار من بينها، كما كان لديهم أيضاً خيار اختيار لون مخصص من خلال برنامج التخصيص .

كما انه اختار طلاء Dunkelgrau باللون الرمادي الغامق، وهذه نسخة من نسختين فقط تتميزان بهذا اللون الفريد.

تكشف القائمة أن السيارة تم تسليمها في الأصل لرجل في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، والذي احتفظ بها حتى نوفمبر 1971، ثم بيعت بعد ذلك إلى وكالة في شمال رويالتون بأوهايو وبقت هناك حتى 1987 عندما اشتراها جامع نيوجيرسي فرانك جالوجلي، وأثناء ملكيته للسيارة أعاد بناء المحرك وأعاد طلائها، وعلى مر العقود انتقلت من مالك لآخر قبل أن يتم ترميمها بالكامل في 2014.

و أعيد بناء القطع الميكانيكية للسيارة وأعيد طلائها مرة أخرى خلال عملية الترميم الأخيرة ، كما تمت إعادة طلاء القطع الكرومية وصقلها، وتم إعادة صقل العجلات، كما تم القيام بأعمال مكثفة في مقصورة السيارة، بما في ذلك تركيب بطانة سقف جديدة وجلود عالية الجودة.

برنامج السيارات مرسيدس السيارة سيارات كلاسيكية مزاد علني سيارة المركبات نيوجيرسي 300 SL مزادات السيارات الكلاسيكية مزادات سيارات

ترشيحاتنا

بسبب أوميكرون.. مصر تدخل الموجة الخامسة والصحة العالمية تفجر مفاجأة

ينافس أجهزة سامسونج.. شاومي تطلق هاتف صدفي قابل للطي بسعر أرخص

منصة رقمية وبيع أون لاين.. معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثوبه الجديد

قبل مواجهة ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة مبابي

بـ18 مليون جنيه.. دراسة إنشاء 2 كوبري سيارات بمدخل كفر الشيخ |شاهد

أكبر صفقة في تاريخها.. مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أضخم شركات ألعاب الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

زي ما هي.. وزير التعليم ينفي تعديل مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

على طريقة رمضان صبحي.. هل يحسم الأهلي التعاقد مع محمود تريزيجيه؟

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

عمل فى بنزينة وتقاضى جركن عصير..نجم مسرح مصر يكشف معاناته قبل الشهرة

الأرصاد تحذرمن موجة انخفاض مستمرة ودرجات حرارة تصل لصفر ببعض المناطق

8 أمراض تنتقل عند تقبيل الرضع تعرف عليها وكيفية علاجها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ