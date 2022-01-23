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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية الفرنسية في مالي

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن هجوماً صاروخياً استهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة جاو في مالي.

وقالت قناة "فرانس 24"، إن هجوماً صاروخياً استهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة جاو في مالي، ولم تذكر المزيد من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو تأثيرها.

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وكانت القناة ذكرت في وقت سابق من يوم السبت إن عشرات المحتجين توافدوا على ساحة الاستقلال في العاصمة المالية إضافة إلى قافلة تضم الآلاف جابت المدينة تلبية  لدعوات جمعيات مدنية للتظاهر السبت، تنديدا بالوجود الفرنسي العسكري في مالي والمطالبة برحيل قوة برخان وتعويضها بالجيش الروسي أو بمجموعة فاجنر الروسية.

وتتزامن المظاهرات مع إعلان قيادة القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" -هو الأول من نوعه- عن وجود عناصر من شركة فاجنر العسكرية الروسية في البلاد.

هجوم صاروخي مالي قاعدة عسكرية

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