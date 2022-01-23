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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل أيام| خاص

لقاء سويدان
لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام الذي يعرض حاليا على فضائية MBC مصر.

وقالت سويدان خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد": ردود الأفعال على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".

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وكانت قد حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد، واحتفلت معنا بنجاح مسلسل أيام، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.

وكشفت لقاء خلال الندوة عن كواليس تصوير المسلسل في بيروت، والصعوبات التي واجهتهم هناك، كما تحدثت عن أسباب اعتزالها الفن، وحكت لنا عن تفاصيل أعمالها القادمة.

وكانت قد حرصت الفنانة لقاء سويدان، على مشاركة متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" بطولة النجمة سهير رمزى والفنان هاني رمزي.

ونشرت لقاء سويدان، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها برفقة النجمة سهير رمزي، وعلقت عليها قائلة: "القمر النجمة سهير رمزي.. روح حلوة و تواضع و خفة دم والتزام، بحبها جداً وفي منتهى السعادة اني اشتغلت معاها  مسلسل القاتل الذي أحبه، سهير رمزي  لقاء سويدان  هاني_رمزي  محمد جمعة".


مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

رانيا منصور التواصل الاجتماعي سهير رمزي لقاء سويدان الفنان هانى رمزى هاني رمزي

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