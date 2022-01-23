عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتحصين الثروة الحيوانية في سيناء

حملة تخصيص ضد جدري
حملة تخصيص ضد جدري الأغنام في سيناء

 

تواصل  إدارة العريش البيطرية شمال سيناء،  تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية   ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام  تحت رعاية الدكتور حسن البيك مدير عام  مديرية الطب البيطري بشمال سيناء،  وإدارة الوقاية بالمديرية ، وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

 

٥٨ الف رأس ماشية 

قال الدكتور حسن البيك حمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ، إن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كأحد دعائم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن الحملة تستهدف 58 ألف رأس من الماشية والأغنام.

وناشد البيك، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي. وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وقال انه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل .

 مؤكدا أن الفِرق البيطرية سوف تطرق منازل المربيين لفحص الماشية وتحصينها، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار المرض.
 

txt

مسابقة للموهوبين في المجالات الأدبية والثقافية بـ شمال سيناء

حملة تحصين الثروة الحيوانية الجلد العقدي جدري الأغنام

ترشيحاتنا

سؤال يعجز عن إجابته الدجالون .. داعية إسلامي يكشف عنه

برلمانية بريطانية تعلن طردها من وظيفة وزارية بسبب "إسلامها"

بركات يكشف كواليس هزيمة مصر من نيجيريا في أمم إفريقيا

بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي يدرس إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول هاتف آبل المستقبلي iPhone 15 Pro

عماد متعب: كيروش عنيد جداً ومبيسمعش كلام حد ولا بيحط اللاعيبة في مراكزها الأصلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

حادثة مثيرة للجدل.. زواج مغربية من هندوسي ورد فعل صادم من والدها

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ