حملة لتحصين الثروة الحيوانية في سيناء

تواصل إدارة العريش البيطرية شمال سيناء، تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام تحت رعاية الدكتور حسن البيك مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، وإدارة الوقاية بالمديرية ، وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

٥٨ الف رأس ماشية

قال الدكتور حسن البيك حمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء ، إن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كأحد دعائم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن الحملة تستهدف 58 ألف رأس من الماشية والأغنام.

وناشد البيك، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي. وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وقال انه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل .

مؤكدا أن الفِرق البيطرية سوف تطرق منازل المربيين لفحص الماشية وتحصينها، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار المرض.

