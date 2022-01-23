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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسوا بقيمة النادي .. محمد بركات يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من المحلة

صدى البلد

وجه محمد بركات نجم الأهلي الأسبق رسالة خاصة للاعبي الزمالك بعد الهزيمة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة المصرية.


قال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بضم صوتي لانتقاد ميدو للاعبي الزمالك بعد الهزيمة من المحلة" 


أضاف: "قميص نادي الزمالك قيمة كبيرة مثل النادي الأهلي، لما بتنزل تلعب تقسيمة في الزمالك لازم تحس بقيمة النادي" 


وختم حديثه قائلا: "لاعيبة غزل المحلة كان لديها روحا مميزة في الملعب عكس لاعبي الزمالك، وكان في لقطة في الدقيقة 94 المحلة كسبان 3/0 عبده يحيى مهاجم المحلة حارب على الكرة في الدقيقة 94 هي دي الروح"

 

وحقق غزل المحلة فوزاََ محققاََ على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وتمكن غزل المحلة من احتلال صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب تحقيق الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة .

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:-

المحلة| المركز الأول.. 5 نقاط

إنبي| المركز الثاني.. 5 نقاط

سيراميكا كليوباترا | المركز الثالث.. 4 نقاط

فاركو| المركز الرابع.. 4 نقاط

طلائع الجيش | المركز الخامس.. 3 نقاط

الزمالك| المركز السادس.. نقطة واحدة

الزمالك محمد بركات نجم الأهلي الأسبق غزل المحلة نادي الزمالك الأهلى لاعبي الزمالك

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