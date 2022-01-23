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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولية |صور

تسريب طراز كورفيت Z06
تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولي

نشر احد العاملين في علامة كورفيت التجارية التابعة لشيفرولية عدة صور مسربة لإحدى الطرازات الجديدة تحت اسم كورفيت C8 Z06 مع شارات الذكرى السبعين، والتي يبد أنها سيارة احتفالية جديدة استثنائية من الشركة الأمريكية.

 

تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولية

ووفقًا للمنشور تم نشر الصور وتم أيضاً إدراجها مع بعض المعلومات المتعلقة بالنموذج الجديد الخاص الذي يقال إن الصور والمعلومات جاءت بسرعة كبيرة، حيث لم يعد طراز Z06  يظهر على موقع شيفروليه الإلكتروني، وحتى الآن لم توضع الشركة حقائق التسريبات الجديدة.

تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولية

تأتي الصور المسربة وكأنها ألوان جديدة لطرازات Z06 البيضاء أو السوداء، مع الخطوط العلوية الاختيارية ولكن سيتم تضمين تقليم أحمر لملاقط المكابح وعجلات الكربون والمرايا، ومن الطبيعي أن توجد شارات الذكرى السبعين في الخارج والداخل، و تشمل اللمسات الداخلية الأخرى مقاعد GT2 البيضاء مع أحزمة المقاعد الحمراء وعجلة القيادة المصنوعة من الجلد المدبوغ. 

تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولية

باستثناء التأخير الناجم عن نقص الإمدادات أو الإضراب المحتمل في مصنع تجميع كورفيت، سيبدأ إنتاج النموذج الجديد في عام 2023 تحديداً في أوائل شهر مايو ومن غير المعروف ما إذا كان إنتاج Z06 سيبدأ في نفس الوقت او لا، ولم يتم ذكر الاعداد التي سيتم انتاجها من طراز الذكرى السنوية الجديد حتى الآن. 

تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولية

وبالنسبة للتكلفة لا يوجد اعلان رسمي لـ Z06في هذه الفترة، على الرغم من أن مسؤولي شيفروليه قد ألمحوا إلى أنها قد تبدأ بحوالي 90 ألف دولار.

تسريب طراز كورفيت Z06 70th Anniversary الجديد من قبل شيفرولية

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