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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة باسم سمرة.. موعد العرض الخاص لفيلم "لعبة شيطان"

فيلم لعبة شيطان
فيلم لعبة شيطان

حددت أسرة فيلم “لعبة شيطان” للفنان باسم سمرة يوم الأربعاء المقبل 26 يناير لإقامة العرض الخاص للعمل داخل إحدى دور العرض بمدينة أكتوبر. 

وحرص نجوم فيلم “لعبة شيطان” على الترويج له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا بوسترات الفيلم وكتبوا عليها: "انتظرونا في دور العرض ٢٦ يناير.

وكان قد أزاح مصمم الجرافيك والمونتير أحمد عامر، الستار عن الملصق الدعائي لفيلم "لعبة شيطان".

قصة فيلم لعبة شيطان 

ظهر أبطال فيلم "لعبة شيطان"، على الملصق الدعائي وعلى وجوههم تعبير القلق والخوف، وهو ما يعكس أجواء الفيلم، الذي تدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول، ويتحكم بهم شيطان من الإنس يتمثل فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

يضم فيلم "لعبة شيطان" عددا كبيرا من النجوم على رأسهم الفنان باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، ومنة بدر تيسير.

وفيلم "لعبة شيطان" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، وإنتاج خالد عاصي.

بوستر فيلم لعبة شيطان الرسمى 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “لعبة شيطان” ،بوستر العمل تمهيداً الى عرضه يوم 26 يناير القادم بدور العرض السينمائية .

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم “لعبة شيطان” ، في وقت سابق عن موعد عرض الفيلم فى 26 يناير الحالى، وذلك بعد أن استقر فريق العمل على عرضه بعد فترة من التأجيلات.

تعرف على موعد عرض فيلم لعبة شيطان بالسينمات

شاهد .. بوستر فيلم لعبة شيطان قبل عرضه 26 يناير

باسم سمرة فى لبنان 

وكان الفنان باسم سمرة ضيفا مع الفنان محمد هنيدى، برنامجه "هنيدى شو"، المُذاع عبر فضائية المحور.

وروى "باسم سمرة"، موقفا حدث معه في لبنان، قائلا: "كنا رايحين لبنان نعمل مسلسل، وأعطونا ورقة للتعارف وكان مكتوب فيها اسم الأم، وأنا مرضيتش أكتب فيها اسم الأم"، متابعا: "أما نزلنا الظابط قال لي اسم أمك ايه، قولت له أم باسم.. تقريبا كانوا هيروحونا بعد الموقف دا".

وأضاف "باسم سمرة"، : "اسم والدتي صعب شويه مينفعش يتقال في لبنان، لأن اسمها زوقت".

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