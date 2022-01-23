حجز الدعوى للحكم.. تطورات قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

تصدر الفنان رشوان توفيق تريند جوجل بعد قرار محكمة جنوب القاهرة حجز الدعوى المقامة من قبل الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له للحكم في جلسة 29 يناير الجارى.

وكانت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة قد قررت تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة رشوان توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر لجلسة ٢٤ يناير للاطلاع على الدعوى الفرعية التى أقامها الفنان رشوان توفيق لندب خبير لعمل حجم التشطيبات التى تمت داخل الشاليه من قبل الفنان.

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

أزمة رشوان توفيق وابنته

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات - تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

سبب الخلاف

ما تردد في وسائل الإعلام عن سبب الخلاف، كان يرمي إلى وجود دعوى من جانب الابنة الصغرى آية توفيق، بالحجر على ممتلكات والدها الفنان رشوان توفيق.

والثابت وفقًا لكلام المحامين وأفراد العائلة، أن الخلاف بين الفنان الكبير وابنته كان ولا يزال شفهيًا منذ عدة أشهر، لكنه أصبح متداولًا في المحاكم منذ شهرين فقط.

مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، كشف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، أن الفنان رشوان توفيق حين كان يشتري أي شيء من عقارات أو خلافه كان يسجله باسم أولاده، وبدورهم كان الأبناء من باب الاطمئنان يحررون له توكيلات حتى يثبتوا بقاء ممتلكاته تحت تصرفه.

ويعني كلام المحامي أن الفنان رشوان توفيق حرر توكيلًا لابنته آية، وصار هذا التوكيل هو محل الخلاف والقضايا المتداولة، حيث تسعى آية توفيق وابنها المحامي محمد عصام الدين، لإلغاء التوكيل ومنع تصرف الفنان رشوان توفيق من التصرف في الممتلكات المُسجلة باسم حفيدته.

رشوان توفيق لـ «صدى البلد»

لا يزال اسم الفنان الكبير رشوان توفيق، الأكثر تداولًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع بعض أفراد عائلته في أحد البرامج التلفزيونية، والحديث عن علاقته ببناته، وكشفه عن وجود خلاف ابنته الصغرى آية توفيق.

وكشف رشوان توفيق، في تصريحات لـ صدى البلد"، آخر ما وصل إليه هذا الخلاف قائلا: "ندعو الله أن ينتهى هذا الخلاف على خير، ولكن ابنتي لم تتواصل معي والمسائل أصبحت معقدة جدا، وهناك قوة عليا تسيطر على ابنتي وتحرك كل شيء وتضع ابنتي في الواجهة، وزوجتي كافحت معي 62 عاما، وابنتي ربة منزل ولا تعرف أن تفعل كل ما يحدث".

هبة رشوان تكشف تفاصيل الأزمة

وقالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن الأخبار المتداولة عن تصالح شقيقتها مع والدها في قضية الحجر المثارة منذ أيام غير صحيحة تماما.

وأكدت هبة رشوان، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن والدها عرض مبادرة الصلح أمام وسائل الإعلام من منطلق عاطفة الأبوة، لكن الطرف الآخر لم يرد أو يتواصل معهم من أجل إتمامها.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع التواصل مع شقيقتها منذ فترة طويلة، موضحة أن قضية الحجر معروضة أمام المحاكم منذ شهرين وما زالت قائمة ولم ينته أي من تفاصيلها.

ولفتت ابنة الفنان رشوان توفيق إلى أنها أرهقت من محاولة توضيح كل الأخبار الخاصة بأزمة والدها وشقيقتها في وسائل الإعلام، مؤكدة أن والدها تحدث للبعض من منطلق عاطفة الأبوة مرحبا بأي طرف يريد التصالح به في منزله.

وكشفت هبة رشوان، أن ابن شقيقتها هو المتصدر للمشهد الحالي والقضية، موضحة أن باقي أفراد عائلتها لا يمكنهم التواصل مع شقيقتها، وأنه يضع شروطا لحل الأزمة، أهمها إلغاء التوكيل محل الأزمة وهو أمر لا يخصه.

محامي رشوان توفيق

علق الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، على أزمة الفنان رشوان توفيق، قائلا: "الحكاية مؤسفة ومأساة أن تلجأ الابنة للقضاء لمقاضاة والدها، وهي الأزمة التي أثرت على الفنان رشوان توفيق".

وأضاف "مهران"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه"، متابعا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية ذلك وقامت برفع دعوى رفض وبطلان وإعادة القسمة"، مؤكدا: "ليس من حقها رفع الدعوى".

وأوضح الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق: "سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله عز وجل.. والفنان اتبع آية في القرآن الكريم تقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وهنا رضا الله عز وجل مقدم على رضا الأبناء".

وأكد الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق: "الواقعة مؤسفة وتجعل القلب ينفطر، خاصة أن الفنان يسعى إلى رضى الله عز وجل وتوزيع أمواله بما يرضى الله، وأنا انفطر قلبى عليه"، متابعا: "القصة مؤسفة تفطر القلب على فنان دائما ما كان يسعى إلى نشر قيم المحبة والتسامح والفضيلة بين أبنائه".

تطورات أزمة رشوان توفيق وابنته

بادر الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بإجراء محاولة لـ الصلح بين الفنان رشوان توفيق وبين ابنته وزوجها.

وقام شريف عامر بالاتصال بحفيد الفنان رشوان توفيق، وقال محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق: "لم أعترض أو أرفض الصلح مع جدي وأنا لست على خلاف مع جدي رشوان توفيق وخالتي".

وأضاف محمد عصام: "والدي لا دخل له في الخلاف بين والدتي وبين جدي، ووالدتي هي المسئولة عما حدث“، مضيفا: ”والدتي مش مرتاحة من الخلاف مع جدي".

من جانبه، قال الفنان رشوان توفيق: "بالنسبة لي مريت بأزمات قاسية كثيرة في مشواري الفني ومنها وفاة ابني، ومكنتش أتصور المحنة التي أتواجد فيها حاليا”.

وأضاف رشوان توفيق: "عمري كله وكفاحي كله وما من عليا الرحمن من رزق لـ أولادي وآخر حاجة أفكر فيها نفسي وكل شيء لأولادي طوال حياتي".

وتابع رشوان توفيق: "تجربتي قاسية وبها رحمة وهي أن الله سبحانه وتعالى وراني الشعب المصري الحنون الذي كان يعطف عليا وده خلاني أبكي".