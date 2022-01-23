الرئيس السيسي: الشرطة أثبتت أن الدفاع عن الأوطان مرهون بالإيمان والعقيدة الراسخة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مع حلول يوم الخامس والعشرين من كل عام، تهُب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية، ونستعيد معاً ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصرى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ 70، أنها ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطنى.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1952، كان هناك طليعة من الشرفاء على موعد مع المجد، الذى قام بتخليد بطولتهم فى الذاكرة الوطنية تتحاكى و تتفاخر بها الأجيال المصرية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قد أثبتت الشرطة المصرية فى ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان مرهون بمدى الإيمان والعقيدة الراسخة داخل نفوسهم.