جولة صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاي وتفهنا العزب

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى قاربت على الإنتهاء في عدد من القطاعات، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لتفقد عدد من المشروعات داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء (وحدة طب الأسرة والتي يتم إنشائها بتكلفة ٢٧ مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة والذي تم البدء في إنشائه بتكلفة ٣ مليون جنيه، تبطين ترعة القائم بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه، مدرسة طلبة السايح بتكلفة ١ مليون جنيه، مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، والذي يتم إنشائه بتكلفة ١٠ مليون جنيه ووصلت نسب إنجازه إلى ٩٥ % ، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية الذي تم إنجازه بنسبه ٨٩ % بإجمالي تكلفة ٥.٤ مليون جنيه).

وخلال جولته بقرية تفهنا العزب تفقد المحافظ الأعمال بـ ( مدرسة الشهيد محمد ذرد ، تفهنا العزب الإبتدائية، مركز الشباب، المعهد الأزهري، مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية).

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٥١ مشروع داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.