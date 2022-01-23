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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معهد الموسيقى العربية.. محمد عبد الستار يكشف خداع حمو بيكا

محمد عبد الستار وحمو
محمد عبد الستار وحمو بيكا

نشر الدكتور محمد عبد الستار رئيس قسم الغناء فى المعهد العالى للموسيقى العربية تعليقا يكشف فيه عن خداع مؤدى المهرجانات حمو بيكا له. 

وقال محمد عبد الستار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "ردا على أصدقائي الصحفيين والإعلاميين المحترمين عشان ننهى الموضوع ده تماما، حمو بيكا شخص بيأدى نوعا من المزيكا أنا لا أؤمن بها، ولا أسمعه ولكنه موجود ومنتشر ومش محتاج أى إنكار منى أو من غيرى، ورقم اتنين بكل بساطة النقابة عملت دورها قدام الإعلام، وأنهم يظهروا الحقيقة أنهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر، وحبوا يساعدوهم أو يمدوا أيديهم بمعنى أصح لأشهرهم، ونظرا للثقة الكبيرة الحمد لله من أعضاء النقابة فيا وفى تاريخى فى تدريب الأصوات لأسماء كبيرة جدا دربتها طول حياتى، ومش هذكر حد منهم احتراما لخصوصيتهم، تم ترشيحى انى أدربه عشان يقدر يؤدى فى الامتحان، واللى حصل بكل بساطة أننا اتقابلنا مرتين ومن خلالهم قدرت أحدد هل هو يملك الموهبة اللى تخليه يؤدى فى الامتحان ولا لأ.

مقابلة حمو بيكا ومحمد عبد الستار

واوضح محمد عبد الستار : "بعد المرتين اللى ممكن يكونوا بقالهم سنة تقريبا واللى اتاخدت فيهم الصور من غير علمى بالمناسبة، ما حصلش أى مقابلة تانى نظرا لعدم اهتمامه من الأصل أنه يطور من نفسه أكتر أو يحاول يكون أحسن هو بس بيحاول يكسب تعاطف، ويعمل استعراض أنه بيحاول وده مش حقيقى أبدا، وده كل الوضع بالتفصيل الدقيق، وبكده فعلا مفيش أى كلام تانى ممكن يكون عندى أو معلومات أكتر، الموضوع ده للأخوة الصحفيين المحترمين اللى بشكرهم على اهتمامهم اللى بردو كنت أتمنى يكون مساويا للدعم اللى بيتقدم على مدار سنين منى ومن زمايلى المحترمين، أن إحنا نقدم أصوات محترمة وتستاهل ونكون سببا فى رفع الذوق العام، ولسه أتمنى ده يحصل".

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محمد عبد الستار وحمو بيكا 

وأضاف محمد عبد الستار : "نقطتى الأهم ردا على أصدقائى الغاليين وولادى وبناتى الطلاب المحترمين، التعليم وتطوير النفس مش حكر على حد، الكل يستاهل فرصة يبقى أحسن لو هو عايز، لما أنا أرفض أعلم حد ناقصه حاجة أو حتى حاجات كتير، وهو أساسا المجتمع عمله نجم مش أنا وده أمر واقع، يبقى أنا بساعده بإيدى يفضل من سيئ لأسوأ وكده أبقى مش بعمل شغلى ودورى المفروض عليا، وبحب أعمله، والمجتهد ضعيف الموهبة هينجح وهيبقى حاجة، ومتكامل المواهب اللى قاعد فى البيت مستنى الناس كلها تيجى تخبط على بابه هيفضل حياته كلها فى بيته، وأخيرا أنا دورى كمدرب للأصوات لفترة تعدى الـ30 سنة، وأستاذ دكتور ورئيس لقسم الغناء بالمعهد العالى للموسيقى العربية بيخلينى مستحيل أرفض أساعد حد، وبالعكس فيه أقل منه موهبة ويمكن شفت تعليقاتهم ومبسوط أنى قدرت أساعدهم بفضل ربنا يكونوا أحسن ويبقى كمان عندهم الثقة اللى تخليهم ينتقدوا، الكل يستاهل فرصة يتحدد له هو يقدر وعنده موهبة حتى لو بنسبة ولا لا.

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