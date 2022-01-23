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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لنا صلة .. بريطانيا: "ادعاء موسكو وضع زعيم موال لروسيا" معلومات استخباراتية أمريكية

الاستخبارات البريطانية
الاستخبارات البريطانية

أفادت شبكة سكاى نيوز اليوم الأحد أن بيان وزارة الخارجية البريطانية حول نية موسكو وضع زعيم موال لروسيا فى السلطة فى كييف يستند إلى المعلومات الواردة من أجهزة المخابرات الأمريكية ، وليس من المخابرات البريطانية.

وكتبت ديبورا هاينز، محررة الأمن والدفاع في سكاي نيوز، على موقع سكاي نيوز تدرك أن ادعاء الخارجية البريطانية حول خطط روسيا لتثبيت حكومة موالية للكرملين في كييف يستند إلى معلومات استخباراتية بقيادة الولايات المتحدة ، وليس على معلومات استخباراتية بقيادة المملكة المتحدة'. تويتر.

وجاء بيان وزارة الخارجية البريطانية بعد ساعات قليلة من تحذير وزارة الخارجية الروسية من المعلومات الوشيكة والاستفزازات العسكرية من الغرب ، ولا سيما الولايات المتحدة ، بهدف تصعيد الموقف حول أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت لندن روسيا بمحاولة تنصيب 'زعيم موال لروسيا' في أوكرانيا، ووصفت النائب الأوكراني السابق يفين موراييف كمرشح محتمل. 

ولم تقدم المملكة المتحدة أي دليل لدعم مزاعمها. ونفت موسكو المزاعم وحثت لندن على وقف الاستفزازات.

ورد موراييف، الخاضع للعقوبات الروسية منذ 2018، بالقول إن عائلته لديها أصول محتجزة في روسيا واقترح سؤال “السيد بين” للحصول على توضيحات بشأن مزاعم المملكة المتحدة.

 

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